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Gol Caracol  / Real Madrid confirmó lo peor sobre una de sus figuras; "se someterá a intervención quirúrgica"

Real Madrid confirmó lo peor sobre una de sus figuras; "se someterá a intervención quirúrgica"

A través de un comunicado, Real Madrid reveló que "sufrió una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha" y eso lo alejará de las canchas por un tiempo.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Raúl Asencio fue multado por conducir en estado de embriaguez.
Raúl Asencio fue multado por conducir en estado de embriaguez.
Foto: AFP.

El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, será sometido a una intervención quirúrgica a causa de "una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha", según informó el club blanco en un comunicado.

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Asencio es uno de los pocos efectivos que estaban disponibles para Jose Mourinho en Valdebebas a causa de las bajas por el parón internacional. El pasado lunes, el club compartió imágenes en el entrenamiento a puerta cerrada en las que podía verse al central español participando en los ejercicios.

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Sin embargo, desapareció de dichas imágenes en las sesiones del martes y el miércoles, en las que sí estaban Éder Militao, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, los otros jugadores de campo que no han sido convocados con sus selecciones.

Raúl Asencio fue condenado y multado por conducir en estado de embriaguez.
Raúl Asencio fue condenado y multado por conducir en estado de embriaguez.
Foto: AFP

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El defensa español todavía no ha debutado con el equipo blanco esta temporada en partido oficial. El 30 de julio, sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que lo mantuvo fuera de las convocatorias hasta el 12 de septiembre, para el partido contra el Rayo Vallecano.

Se ha sentado en el banquillo en los tres últimos compromisos del Real Madrid, pero no ha disfrutado de minutos. Durante el tiempo de su lesión anterior, fue condenado por conducir en Gran Canaria superando el límite de alcohol permitido, así como absuelto en el proceso del vídeo sexual grabado y difundido junto con otros excanteranos del equipo.

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