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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Primeros videos de los ataques al bus del Real Cartagena; "hubo heridos, fue horrible"

Primeros videos de los ataques al bus del Real Cartagena; "hubo heridos, fue horrible"

A través de redes sociales, los propios jugadores del Real Cartagena fueron los encargados de dar a conocer todos los detalles de lo que vivieron a bordo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Así quedó el bus del Real Cartagena, tras los ataques posteriores al partido contra Unión Magdalena
Así quedó el bus del Real Cartagena, tras los ataques posteriores al partido contra Unión Magdalena
Captura de pantalla de video

Angustia y terror fue lo que vivió la delegación del Real Cartagena en su viaje de regreso a 'la Heroica'. En redes sociales comenzaron a circular los primeros videos que muestran las consecuencias del ataque que sufrió el bus del equipo, luego del empate 1-1 contra Unión Magdalena.

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Las imágenes permiten observar el estado en el que quedó el vehículo después de ser atacado con piedras y palos. Varios de los vidrios de los ventanales y panorámicos terminaron completamente destruidos, mientras que en el interior del bus quedaron algunos de los objetos lanzados durante la agresión.

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Bus de Real Cartagena, atacado con piedras y palos; vidrios rotos y jugadores heridos

El hecho se presentó durante el trayecto entre Ciénaga y Barranquilla, cerca del peaje de Palermo. De acuerdo con la información publicada por 'El Universal', el bus fue interceptado y recibió una lluvia de piedras que generó momentos de pánico entre los jugadores y demás integrantes de la delegación.

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La gravedad de la situación quedó reflejada en el testimonio entregado por una fuente del Real Cartagena que se encontraba dentro del vehículo y que se comunicó con el medio cartagenero poco después del ataque.

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"Nos atacaron con piedras, no sabemos hinchas de qué equipo, pero hay heridos, jugadores sangrando, fue horrible, partieron los vidrios del bus, tuvimos que llamar a la Policía", relató.

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Según el mismo reporte, varios futbolistas sufrieron heridas producto de los vidrios que se rompieron tras el impacto de las piedras. Además, algunas piedras de gran tamaño terminaron dentro del vehículo.

Bus de Real Cartagena fue atacado, tras el partido contra Unión Magdalena
Bus de Real Cartagena fue atacado, tras el partido contra Unión Magdalena
Captura de pantalla de video

Ante la situación, los integrantes del equipo buscaron refugio y solicitaron la presencia de la Policía. Así, el empate 1-1 entre Unión Magdalena y Real Cartagena quedó en segundo plano frente a un hecho de violencia en el fútbol colombiano.

Bus de Real Cartagena fue atacado, tras el partido contra Unión Magdalena
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