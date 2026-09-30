Juan Guillermo Cuadrado y las rechiflas de los hinchas en Medellín vs. Millonarios; "no entienden"

El esperado debut de Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millonarios se convirtió en uno de los grandes focos de la presente semana en el fútbol profesional colombiano. El experimentado futbolista antioqueño fue titular y capitán el martes anterior, sumó sus primeros minutos oficiales en el empate 2-2 frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, un escenario con fuerte carga emotiva para él y en el que tuvo que afrontar el descontento de un sector de las tribunas que lo despidió entre silbatinas.

A pesar de la fría recepción por parte de la hinchada del 'Poderoso', equipo donde inició su destacada carrera deportiva antes de dar el salto al exterior, el internacional colombiano asumió el momento con madurez y reafirmó su compromiso con la institución azul.

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"Acá fue que salí. A veces son cosas del fútbol que pasan y bueno, creo que Dios me abrió la puerta en Millonarios, estoy muy contento, muy feliz y a veces la gente no entiende", expresó el jugador tras el pitazo final. "Dios me abrió la puerta en Millonarios y estoy muy feliz y muy contento", insistió sobre su llegada al conjunto embajador.

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Respecto a su estado físico y su puesta a punto tras sus primeras sesiones de trabajo en la capital, Cuadrado destacó la confianza brindada por el cuerpo técnico para afrontar de inmediato la exigencia competitiva. "Tuve apenas como cuatro entrenamientos con el equipo y bueno, el profe (Alberto Gamero) me habló y me dio la confianza de que tenía que empezar para ir sumando minutos. Creo que el balance es bueno, pero a medida que voy a seguir entrenando con el equipo voy a llegar a mi 100%", explicó.



Más allá del análisis de su estreno, el nuevo referente del plantel azul aprovechó los micrófonos para reflexionar sobre el nivel futbolístico de la Liga local, realizando un fuerte llamado de atención sobre la sobrecarga de partidos y el impacto que esta genera en el rendimiento físico de los deportistas.

"El fútbol colombiano obviamente sigue evolucionando siempre. Acá el fútbol es mucha técnica, mucha táctica, pero yo creo que algo que sí deberíamos cambiar un poco son tantos partidos tan seguidos, porque ahorita podemos ver que hay muchos lesionados, no solamente en Millonarios, sino también en Nacional y acá en el Medellín", argumentó.

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Finalmente, Cuadrado enfatizó en cómo los itinerarios reducen el margen de recuperación entre juego y juego en el torneo patrio. "Yo creo que también es mucho el esfuerzo de los viajes y de estar jugando cada tres o cuatro días. Se hace difícil si uno no tiene el tiempo de poder descansar bien para llegar bien a la competencia", puntualizó el histórico de Selección Colombia en el cierre del contacto con los medios.

Medellín vs. Millonarios. Millonarios.

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Este artículo fue creado con la IA Gemini, bajo supervisión de un periodista de Gol Caracol.