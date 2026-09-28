Cristiano Ronaldo provoca tensión en Portugal; ¿pataleta por no jugar contra Noruega?

Portugal derrotó a Noruega por 2-1 en Oslo, colocándose en solitario en el primer puesto del Grupo A4 de la Liga de Naciones, en un emocionante partido de principio a fin. João Félix abrió el marcador, Haaland empató al inicio de la segunda parte y Gonçalo Ramos volvió a poner a Portugal por delante, logrando el equipo portugués controlar los ataques noruegos hasta el final.

Fue una primera parte muy intensa en Oslo, con Portugal llegando al descanso con ventaja [1-0] y Diogo Costa realizando varias paradas ante los noruegos.

João Félix abrió el marcador en el minuto 17, tras una excelente transición liderada por Nuno Mendes y una asistencia de Pedro Neto justo fuera del área.

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Noruega reaccionó al gol y generó varias ocasiones de peligro, principalmente a través de Haaland y Nusa. Diogo Costa tuvo una actuación sobresaliente, evitando el empate en varias ocasiones, mientras que Rúben Dias también fue decisivo para frenar los ataques nórdicos.



Portugal demostró calidad en su juego ofensivo, pero tuvo dificultades en la recta final de este primer tiempo, especialmente en jugadas a balón parado y segundos balones. Noruega terminó con más disparos a puerta, 12 frente a los seis de Portugal, pero la eficacia portuguesa mantuvo a la selección nacional en ventaja.

La segunda parte comenzó a toda velocidad: Haaland empató en el minuto 51, aprovechando el rebote de un tiro libre de Ødegaard que Diogo Costa detuvo, y poco después, un error de Nyland permitió a Gonçalo Ramos marcar un golazo de vaselina y volver a poner a Portugal por delante (2-1).

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El delantero portugués volvió a marcar en el minuto 58, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Mientras tanto, Rafael Leão estrelló el balón contra el travesaño, dejando a Portugal a punto de conseguir el tercer gol.

Noruega no se rindió en su intento por empatar, todo lo contrario. Pero Portugal logró controlar las principales amenazas. Diogo Costa respondió con seguridad, esta vez deteniendo un disparo de Schjelderup, mientras que Renato Veiga desvió un peligroso remate de Haaland. Por su parte, Trincão también generó peligro, pero su disparo fue atajado por Nyland.

Más allá de la victoria, en Portugal muchos se preguntaron por la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien se quedó en el banco sin minutos. El DT Jorge Jesús reconoció el plan era otro.

“Estaba pensando en Cristiano para que entrara, incluso había acordado con él que jugara la última media hora. Pero luego el partido dicta otras cosas. Sentí que no era el momento adecuado para meterlo. Tiene 41 años, no 20 y todavía quedan dos partidos más pero no fue para protegerlo físicamente. Estaba listo”,contó el estratega de los 'lusos'.

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Luego de esa explicación, a Jesús le consultaron sobre un gesto que no fue bien visto. “¿Cristiano Ronaldo no saludó a los aficionados? Voy a hablar con él. La selección es la selección. No podría explicar por qué no lo hizo. Voy a hablarlo con él", concluyó.