A qué hora juega hoy Nacional vs Junior y dónde ver EN VIVO en TV; con presencia de James Rodríguez

Este miércoles, los aficionados del fútbol colombiano estarán pendientes del partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot, desde las 8 de la noche, y con el que los dos clubes se comenzarán a poner al día en su calendario, que se vio alterado por el terremoto que afectó a nuestro país el pasado 10 de agosto.
Tal y como pasó desde su contratación por parte de los 'verdolagas', la atracción será James Rodríguez, quien viene en un proceso de puesta a punto en lo físico y ya ha actuado viniendo desde el banco frente a Internacional de Bogotá, Llaneros de Villavicencio y Millonarios. Algunos medios antioqueños aseguraron que el volante de creación podría ser inicialista contra los 'tiburones'. Como novedades, en la nómina de convocados de los 'verdolagas' se destaca la vuelta de Edwin Cardona, otra de las figuras del equipo.
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Nacional viene de empatar 1-1 con Millonarios, en un juego en el que no se le vio cómodo y por momentos no impuso las condiciones ante sus hinchas en el Atanasio Girardot. Los de Lucas González son sextos en la tabla con 19 puntos.
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Junior, de su lado, viene mostrando mejoría bajo la orientación de Sebastián Viera y en la jornada pasada le ganó 2-0 a Independiente Medellín, en la capital del Atlántico. Teniendo en cuenta su mal arranque, para los rojiblancos es obligatorio buscar resultados positivos, tanto en casa como de visitantes. Ahora, cuentan con 9 unidades y son 16 en la tabla.
El duelo entre 'verdolagas' y 'tiburones' se verá EN VIVO en Win Sports.
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Acá los convocados de Nacional
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Arqueros
Franco Armani
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Luis Marquínez
Defensas
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Neyder Parra
William Tesillo
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César Haydar
Andrés Román
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Yeicar Perlaza
Milton Casco
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Volantes
Juan Manuel Zapata
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Elías Cabrera
Felipe Marín
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Xavi Ríos
Mateus Uribe
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Edwin Cardona
James Rodríguez
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Delanteros
Kevin Parra
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Andrés Sarmiento
Ian Poveda
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Juan José Rosa
E. Benítez