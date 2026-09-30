Bus de Real Cartagena, atacado con piedras y palos; vidrios rotos y jugadores heridos

Lo que debía ser un tranquilo regreso a 'la Heroica' terminó convertido en una noche de angustia y terror para la delegación de Real Cartagena. El bus que transportaba a jugadores y cuerpo técnico fue atacado con piedras y palos durante el trayecto de vuelta desde Santa Marta, dejando a varios futbolistas con heridas menores y numerosos vidrios destruidos.

El hecho ocurrió después del partido que Real Cartagena disputó frente a Unión Magdalena, por el Torneo BetPlay II-2026. El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, terminó 1-1 y tuvo además una interrupción cercana a una hora debido a problemas con el suministro eléctrico.

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La delegación emprendió posteriormente el viaje por carretera hacia Cartagena. Sin embargo, cuando transitaba por el corredor entre Ciénaga y Barranquilla, a la altura del peaje de Palermo, varias personas atacaron el vehículo con objetos contundentes.

🚨 Así quedó el bus de Real Cartagena tras el ataque con piedras en el peaje de Palermo, durante su regreso de Santa Marta.



Los jugadores están siendo atendidos en una estación de Policía en el sur de Barranquilla. pic.twitter.com/Hp0Kxz4Ztf — ᴛᴀᴛɪɪ ᴄᴀɴᴏ.♡®️ (@Nutritionist03) September 30, 2026

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De acuerdo con el reporte de 'El Universal', una lluvia de piedras y palos impactó contra los ventanales y panorámicos del bus. Los golpes provocaron que varios vidrios se rompieran y que las esquirlas terminaran dentro del vehículo, generando momentos de pánico entre los integrantes del equipo.



"Nos atacaron con piedras, no sabemos hinchas de qué equipo, pero hay heridos, jugadores sangrando, fue horrible, partieron los vidrios del bus, tuvimos que llamar a la Policía", relató una fuente de la delegación.

Envigado y Real Cartagena definen el campeón del Torneo BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

Varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico sufrieron cortes y lesiones menores. Ante la situación, la delegación buscó refugio y recibió atención médica con acompañamiento de la Policía.

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En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el estado en el que quedó el bus después del ataque, con varios de sus vidrios completamente destruidos. Las imágenes permiten dimensionar la gravedad de lo ocurrido durante el desplazamiento.