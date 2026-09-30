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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Bus de Real Cartagena, atacado con piedras y palos; vidrios rotos y jugadores heridos

Bus de Real Cartagena, atacado con piedras y palos; vidrios rotos y jugadores heridos

Por la fecha 11 del Torneo BetPlay II-2026, Unión Magdalena y Real Cartagena empataron 1-1, pero lo que se llevó las miradas fue el acto de violencia posterior.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Bus de Real Cartagena fue atacado, tras el partido contra Unión Magdalena
Bus de Real Cartagena fue atacado, tras el partido contra Unión Magdalena
Captura de pantalla de video

Lo que debía ser un tranquilo regreso a 'la Heroica' terminó convertido en una noche de angustia y terror para la delegación de Real Cartagena. El bus que transportaba a jugadores y cuerpo técnico fue atacado con piedras y palos durante el trayecto de vuelta desde Santa Marta, dejando a varios futbolistas con heridas menores y numerosos vidrios destruidos.

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El hecho ocurrió después del partido que Real Cartagena disputó frente a Unión Magdalena, por el Torneo BetPlay II-2026. El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, terminó 1-1 y tuvo además una interrupción cercana a una hora debido a problemas con el suministro eléctrico.

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La delegación emprendió posteriormente el viaje por carretera hacia Cartagena. Sin embargo, cuando transitaba por el corredor entre Ciénaga y Barranquilla, a la altura del peaje de Palermo, varias personas atacaron el vehículo con objetos contundentes.

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De acuerdo con el reporte de 'El Universal', una lluvia de piedras y palos impactó contra los ventanales y panorámicos del bus. Los golpes provocaron que varios vidrios se rompieran y que las esquirlas terminaran dentro del vehículo, generando momentos de pánico entre los integrantes del equipo.

"Nos atacaron con piedras, no sabemos hinchas de qué equipo, pero hay heridos, jugadores sangrando, fue horrible, partieron los vidrios del bus, tuvimos que llamar a la Policía", relató una fuente de la delegación.

Envigado y Real Cartagena definen el campeón del Torneo BetPlay I-2026.
Envigado y Real Cartagena definen el campeón del Torneo BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

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Varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico sufrieron cortes y lesiones menores. Ante la situación, la delegación buscó refugio y recibió atención médica con acompañamiento de la Policía.

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En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el estado en el que quedó el bus después del ataque, con varios de sus vidrios completamente destruidos. Las imágenes permiten dimensionar la gravedad de lo ocurrido durante el desplazamiento.

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