NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Cristiano Ronaldo decepcionó, pero Portugal ganó; victoria agónica 1-0 contra Irlanda

Cristiano Ronaldo decepcionó, pero Portugal ganó; victoria agónica 1-0 contra Irlanda

La selección comandada por Cristiano Ronaldo tuvo que sobreponerse a varios fallos increíbles, incluso del goleador de 40 años, pero logró derrotar 1-0 a Irlanda por las eliminatorias europeas.

Por: EFE
Actualizado: 11 de oct, 2025
Selección de Portugal celebrando la victoria frente a Irlanda
Foto: AFP

