La Selección Colombia Sub-20 se salvó, tras reclamo de España en el Mundial: ¿era penalti?

La Selección Colombia Sub-20 saltó a la cancha del estadio Fiscal de Talca con la ilusión de clasificar a semifinales del Mundial. Razón por la que lo dio todo desde el pitazo inicial frente a España, pero también sufrió por momentos. Y es que, en los minutos iniciales, 'la Roja' pisó el área rival en repetidas ocasiones y estuvo cerca de que le sancionaran penalti a favor.

Al minuto 27, el equipo español cobró un tiro de esquina en corto para que Pablo García se hiciera con la pelota. Una vez adentro del área, hizo un taco y el esférico pegó en la mano de Joel Canchimbo. El árbitro no sancionó nada, pero el conjunto europeo pidió la revisión. Una vez el juez central acudió al monitor y analizó la acción, concluyó que no fue nada.

La Selección Colombia Sub-20 enfrentó a España, por los cuartos de final del Mundial 2025 AFP

Polémica en Selección Colombia Sub-20 vs. España, por el Mundial 2025