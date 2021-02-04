Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Irlanda

Selección Irlanda

Selección de Irlanda, el mayor represente de su país en competiciones oficiales de fútbol internacional

  • Irlanda clasificó al repechaje para el Mundial 2026
    Irlanda clasificó al repechaje para el Mundial 2026
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Irlanda logra la heroica; victoria en el minuto 90+6 y clasificación al repechaje al Mundial 2026

    La selección de Irlanda dio la campanada este domingo en las eliminatorias europeas al Mundial, tras superar en el último minuto a Hungría y lograr el cupo al repechaje de la cita mundialista.

  • Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo con Portugal - Foto:
    AFP
    Gol Caracol

    Cristiano Ronaldo y su insólito pedido a los hinchas de Irlanda: "Quiero que me abucheen"

    Portugal se enfrenta con Irlanda por las eliminatorias europeas al Mundial y Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a los fanáticos rivales.

  • Selección de Portugal celebrando la victoria frente a Irlanda
    Selección de Portugal celebrando la victoria frente a Irlanda
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Cristiano Ronaldo decepcionó, pero Portugal ganó; victoria agónica 1-0 contra Irlanda

    La selección comandada por Cristiano Ronaldo tuvo que sobreponerse a varios fallos increíbles, incluso del goleador de 40 años, pero logró derrotar 1-0 a Irlanda por las eliminatorias europeas.

  • Cristiano Ronaldo, lamentándose tras fallar el penalti
    Cristiano Ronaldo, lamentándose tras fallar el penalti
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Cristiano Ronaldo puso a sufrir a Portugal: falló penalti contra Irlanda; vea el video

    El 'bicho', Cristiano Ronaldo, no pudo adelantar a su Selección de Portugal frente a Irlanda por las eliminatorias europeas, tras errar un penal gracias a la buena intervención del arquero.

  • Cristiano Ronaldo triste con la Selección de Portugal
    Cristiano Ronaldo triste con la Selección de Portugal
    AFP
    Gol Caracol

    La increíble opción de gol que falló Portugal, Cristiano Ronaldo participó y Bernardo lo botó

    Cristiano Ronaldo, que es titular en el partido entre Portugal e Irlanda por las eliminatorias europeas, se fabricó una chance inmejorable de gol, pero el vertical le dijo no. ¡Vea la ocasión!

  • Jarrod Bowen celebra con Inglaterra
    Jarrod Bowen celebra con Inglaterra
    ADRIAN DENNIS/AFP
    Gol Caracol

    Inglaterra se paseó en la Nations League: 5-0 contra República de Irlanda

    Con Harry Kane y Jude Bellingham como máximas figuras de Inglaterra, el combinado que comandará Thomas Tuchel se llevó una contundente victoria 5-0 contra Irlanda.

  • Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal e Irlanda.
    Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal e Irlanda.
    Diogo Cardoso/Getty Images
    Gol Caracol

    Cristiano Ronaldo marcó un golazo en Portugal vs. Irlanda: control, enganche y remate al ángulo

    Este martes, Cristiano Ronaldo se lució con un golazo en el juego de preparación de cara a la Eurocopa 2024, entre Portugal e Irlanda. ¡Más vigente que nunca!

  • Portugal vs. Irlanda.
    Portugal vs. Irlanda.
    MIGUEL RIOPA/AFP
    EN VIVO
    Gol Caracol

    Así fue el triunfo 3-0 de Portugal contra Irlanda, por partido preparatorio de la Eurocopa 2024

    Este martes, en el estadio Municipal de Aveiro, Portugal ganó con Cristiano Ronaldo a la cabeza, quien anotó dos goles. Enfrentaron a Irlanda en un partido de preparación a la Eurocopa 2024.

  • Wout Weghorst
    Wout Weghorst en Países Bajos vs República de Irlanda - Foto: AFP
    PAUL FAITH/AFP
    Gol Caracol

    Países Bajos venció 2-1 a República de Irlanda, en las Eliminatorias para la Eurocopa

    Este domingo, Países Bajos fue liderada por los goles de Cody Gakpo y Wout Weghorst, en lo que fue una remontada.

  • Katie McCabe, jugadora de la Selección de Irlanda y que marcó un verdadero golazo contra Canadá, en el Mundial femenino.
    Katie McCabe, jugadora de la Selección de Irlanda y que marcó un verdadero golazo contra Canadá, en el Mundial femenino.
    DAVID GRAY/AFP
    Gol Caracol

    Katie McCabe, protagonista de un golazo olímpico en Mundial femenino 2023

    La jugadora de la Selección de Irlanda, Katie McCabe, se reportó con un gran gol este miércoles en el Mundial femenino 2023. Se lo marcó a Canadá, en juego del grupo B.

