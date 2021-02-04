Gol Caracol Selección Irlanda
-
Gol Caracol
Irlanda logra la heroica; victoria en el minuto 90+6 y clasificación al repechaje al Mundial 2026
La selección de Irlanda dio la campanada este domingo en las eliminatorias europeas al Mundial, tras superar en el último minuto a Hungría y lograr el cupo al repechaje de la cita mundialista.
-
Gol Caracol
Cristiano Ronaldo y su insólito pedido a los hinchas de Irlanda: "Quiero que me abucheen"
Portugal se enfrenta con Irlanda por las eliminatorias europeas al Mundial y Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a los fanáticos rivales.
-
Gol Caracol
Cristiano Ronaldo decepcionó, pero Portugal ganó; victoria agónica 1-0 contra Irlanda
La selección comandada por Cristiano Ronaldo tuvo que sobreponerse a varios fallos increíbles, incluso del goleador de 40 años, pero logró derrotar 1-0 a Irlanda por las eliminatorias europeas.
-
Gol Caracol
Cristiano Ronaldo puso a sufrir a Portugal: falló penalti contra Irlanda; vea el video
El 'bicho', Cristiano Ronaldo, no pudo adelantar a su Selección de Portugal frente a Irlanda por las eliminatorias europeas, tras errar un penal gracias a la buena intervención del arquero.
-
Gol Caracol
La increíble opción de gol que falló Portugal, Cristiano Ronaldo participó y Bernardo lo botó
Cristiano Ronaldo, que es titular en el partido entre Portugal e Irlanda por las eliminatorias europeas, se fabricó una chance inmejorable de gol, pero el vertical le dijo no. ¡Vea la ocasión!
-
Gol Caracol
Inglaterra se paseó en la Nations League: 5-0 contra República de Irlanda
Con Harry Kane y Jude Bellingham como máximas figuras de Inglaterra, el combinado que comandará Thomas Tuchel se llevó una contundente victoria 5-0 contra Irlanda.
-
Gol Caracol
Cristiano Ronaldo marcó un golazo en Portugal vs. Irlanda: control, enganche y remate al ángulo
Este martes, Cristiano Ronaldo se lució con un golazo en el juego de preparación de cara a la Eurocopa 2024, entre Portugal e Irlanda. ¡Más vigente que nunca!
-
Gol Caracol
Así fue el triunfo 3-0 de Portugal contra Irlanda, por partido preparatorio de la Eurocopa 2024
Este martes, en el estadio Municipal de Aveiro, Portugal ganó con Cristiano Ronaldo a la cabeza, quien anotó dos goles. Enfrentaron a Irlanda en un partido de preparación a la Eurocopa 2024.
-
Gol Caracol
Países Bajos venció 2-1 a República de Irlanda, en las Eliminatorias para la Eurocopa
Este domingo, Países Bajos fue liderada por los goles de Cody Gakpo y Wout Weghorst, en lo que fue una remontada.
-
Gol Caracol
Katie McCabe, protagonista de un golazo olímpico en Mundial femenino 2023
La jugadora de la Selección de Irlanda, Katie McCabe, se reportó con un gran gol este miércoles en el Mundial femenino 2023. Se lo marcó a Canadá, en juego del grupo B.