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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Por qué no jugó Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa vs. Santa Clara, en Liga de Portugal

Por qué no jugó Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa vs. Santa Clara, en Liga de Portugal

Luis Javier Suárez fue el gran ausente este viernes en la nómina de Sporting Lisboa, que recibió al Santa Clara en el José Alvalade. ¡Acá le contamos el motivo!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero y figura en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero y figura en Sporting Lisboa.
AFP

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