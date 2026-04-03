Por qué no jugó Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa vs. Santa Clara, en Liga de Portugal

El Sporting Lisboa abrió este viernes 3 de abril la jornada número 28 de la Liga lusitana recibiendo en el José Alvalade al Santa Clara; no obstante, el conjunto verde de la capital de Portugal no contó en este compromiso con su máxima figura y goleador, el colombiano Luis Javier Suárez.

¿Por qué no jugó Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa vs. Santa Clara?

Tras haber hecho parte de la gira internacional con la Selección Colombia en Estados Unidos, país donde la 'tricolor' enfrentó a Croacia (derrota 2-1) y Francia (caída 3-1) en duelo de preparación para el Mundial 2026, Suárez Charris se unió a la disciplina de los 'verdiblancos. Sin embargo, el samario tendrá descanso obligado.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal AFP

El exAlmería, que lidera la clasificación de artilleros en el balompié portugués con 24 goles, el último de ellos anotado en la victoria de la pasada jornada contra Alverca (1-4), cumplirá una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que el técnico del Sporting Lisboa, Rui Borges, tuvo que hacer cambios en el ataque.

Así las cosas, de acuerdo con la formación de los 'leones' para este juego contra Santa Clara, el elegido por Borges para suplir a Luis Javier fue Rafael Nel.



La formación titular del Sporting Lisboa: Rui Silva; Vagiannidis, Quaresma, Debast y Ricardo Mangas; Morita, Daniel Braganza; Geny Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Rafael Nel .

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Suplentes: João Virgínia, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, João Simões, Kochorashvili, Flávio Gonçalves y Faye.



¿Cómo va el Sporting Lisboa en la Liga de Portugal?

Los 'verdiblancos' son segundos con 65 enteros, a siete puntos del líder Porto, aunque con un partido menos. Esto, antes de que ruede el balón en el José Alvalade para el partido ante Santa Clara.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa contra Bodo Glimt, por Champions League AFP

Además, en el horizonte está el vital compromiso frente al Arsenal por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este 'primer round' entre 'leones' y 'gunners' está pactado para el martes 7 de abril en casa del elenco portugués, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia. En dicho juego se espera la presencia desde el 'vamos' de Luis Javier Suárez.