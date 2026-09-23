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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo puso fecha a su retiro del fútbol; "es muy posible que así sea"

Cristiano Ronaldo puso fecha a su retiro del fútbol; "es muy posible que así sea"

En plena concentración con la Selección Portugal, Cristiano Ronaldo dio una declaración sobre su retiro que no pasó desapercibida y le está dando la vuelta al mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Cristiano Ronaldo, delantero portugués, en un partido de Al Nassr
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, en un partido de Al Nassr
AFP

La incógnita sobre el final de la carrera de Cristiano Ronaldo, de 41 años, fue un tema recurrente a lo largo de la rueda de prensa, aunque el exatacante del Real Madrid aseguró que no sabe cuándo llegará ese momento, ya que, por ahora, solo busca "vivir el momento". Eso sí, fue contundente al decir que "es muy posible que este sea el último año".

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"No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. Cuando tenía unos treinta y tantos años aprendí a vivir el momento; no pienso en el mañana, por eso no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año", opinó.

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Las palabras del portugués generaron gran repercusión, pues abre la posibilidad de que la temporada 2026-27 sea la última en la extensa trayectoria de uno de los futbolistas más destacados de las últimas décadas.

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Sin embargo, Cristiano fue claro al señalar que todavía no existe una decisión definitiva. El delantero, que actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudita, prefiere concentrarse en los compromisos que tiene por delante y no anticipar cuándo llegará el momento de colgar los botines.

Su presente, precisamente, está ligado a la Selección de Portugal, con la que se encuentra concentrado para afrontar una nueva etapa bajo las órdenes del entrenador Jorge Jesus. El conjunto 'luso' comenzará este jueves 24 de septiembre la defensa de su título de la Liga de las Naciones frente a Gales, en el estadio José Alvalade de Lisboa.

Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr, fue convocado a la Selección de Portugal para la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr, fue convocado a la Selección de Portugal para la Liga de Naciones
AFP

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Cristiano también continúa persiguiendo otro objetivo personal: alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera. El portugués suma 979 anotaciones y ha manifestado su deseo de conseguir esa cifra histórica con Portugal.

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Por ahora, el atacante seguirá aumentando sus registros y disputando partidos con el combinado nacional, mientras Jorge Jesus cuenta con él para esta nueva etapa.

Así, aunque Cristiano Ronaldo no puso una fecha exacta para su retiro, sí dejó una frase que alimentó las especulaciones sobre el futuro: "es muy posible que este sea el último año". La decisión definitiva, según sus propias palabras, todavía está por llegar.

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