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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luisa Agudelo y un garrafal error con Colombia, que Corea del Norte no perdonó; vea el gol asiático

Luisa Agudelo y un garrafal error con Colombia, que Corea del Norte no perdonó; vea el gol asiático

Tras una serie de errores en la parte defensiva del cuadro 'cafetero'; las coreanas aprovecharon para empujar la pelota y sentenciar el 1-0 a los 28 minutos de partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Luisa Agudelo, en duelo con la Selección Colombia femenina Sub-20.
Luisa Agudelo, en duelo con la Selección Colombia femenina Sub-20.
Foto: Getty Images.

Tras una consecución de garrafales errores en el área propia, la Selección Colombia femenina concedió un gol frente a Corea del Norte, por la semifinal del Mundial 2026.

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Y es que, si bien las asiáticas estaban encima, todavía no generaban grandes complicaciones al cuadro 'tricolor'. Lamentablemente, tras una pelota que dejó viva Luisa Agudelo, el equipo oriental aprovechó para anotar.

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Incluso, la defensa colombiana trató de sacar la pelota, pero contaron con la mala suerte de hacer rebotar el esférico entre ellas mismas, dejándole el balón servido a Pak Ok-I, quien definió sin complicaciones frente al arco.

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