Luisa Agudelo y un garrafal error con Colombia, que Corea del Norte no perdonó; vea el gol asiático

Tras una consecución de garrafales errores en el área propia, la Selección Colombia femenina concedió un gol frente a Corea del Norte, por la semifinal del Mundial 2026.
Y es que, si bien las asiáticas estaban encima, todavía no generaban grandes complicaciones al cuadro 'tricolor'. Lamentablemente, tras una pelota que dejó viva Luisa Agudelo, el equipo oriental aprovechó para anotar.
🇰🇵 ¡GOOOOOL DE COREA DEL NORTE! Pak Ok-I marcó el primero.#futbol2026 #futbolfemenino #polonia2026 pic.twitter.com/Dy3uhEejvw— Gol Caracol (@GolCaracol) September 23, 2026
Incluso, la defensa colombiana trató de sacar la pelota, pero contaron con la mala suerte de hacer rebotar el esférico entre ellas mismas, dejándole el balón servido a Pak Ok-I, quien definió sin complicaciones frente al arco.