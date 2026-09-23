Luisa Agudelo y un garrafal error con Colombia, que Corea del Norte no perdonó; vea el gol asiático

Tras una consecución de garrafales errores en el área propia, la Selección Colombia femenina concedió un gol frente a Corea del Norte, por la semifinal del Mundial 2026.

Y es que, si bien las asiáticas estaban encima, todavía no generaban grandes complicaciones al cuadro 'tricolor'. Lamentablemente, tras una pelota que dejó viva Luisa Agudelo, el equipo oriental aprovechó para anotar.

Incluso, la defensa colombiana trató de sacar la pelota, pero contaron con la mala suerte de hacer rebotar el esférico entre ellas mismas, dejándole el balón servido a Pak Ok-I, quien definió sin complicaciones frente al arco.