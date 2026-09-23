Luisa Agudelo y una noche para el olvido contra Corea del Norte; vea el tercer gol de las asiáticas

En el solo 'amanecer' del complemento, Corea del Norte sacó a relucir gran jugada colectiva, con la que anotaron el tercer gol del compromiso frente a Colombia, en la semifinal del Mundial femenino Sub-20.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
De una pelota parada, las asiáticas crearon una jugada preparada, que terminó con un remate frente al arco de Ryu Gyong So. Lamentablemente, Luisa Agudelo no pudo evitar el remate, pese a que el balón le pasó por al frente de las manos. Incluso, alcanzó a tocar el esférico.
🔥 ¡GOLAZO NORCOREANO! So Ryu-Gyoing marcó el tercero.— Gol Caracol (@GolCaracol) September 23, 2026
#futbol2026 #futbolfemenino #polonia2026 pic.twitter.com/inYetyQqa4
Publicidad