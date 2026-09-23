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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luisa Agudelo y una noche para el olvido contra Corea del Norte; vea el tercer gol de las asiáticas

Luisa Agudelo y una noche para el olvido contra Corea del Norte; vea el tercer gol de las asiáticas

La golera colombiana volvió a verse involucrada en otro gol de las coreanas, que en el inicio del segundo tiempo sigue derecho y sueñan con la final del Mundial femenino Sub-20.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Jugadoras de Corea del Norte festejando anotación frente a Colombia.
Jugadoras de Corea del Norte festejando anotación frente a Colombia.
Foto: Getty Images.

En el solo 'amanecer' del complemento, Corea del Norte sacó a relucir gran jugada colectiva, con la que anotaron el tercer gol del compromiso frente a Colombia, en la semifinal del Mundial femenino Sub-20.

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De una pelota parada, las asiáticas crearon una jugada preparada, que terminó con un remate frente al arco de Ryu Gyong So. Lamentablemente, Luisa Agudelo no pudo evitar el remate, pese a que el balón le pasó por al frente de las manos. Incluso, alcanzó a tocar el esférico.

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