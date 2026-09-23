Corea del Norte volvió a 'vacunar' a la Selección Colombia femenina Sub-20; vea el segundo gol

Corea del Norte se animó y siguió derecho frente a las colombianas, que ya pierden por 2-0 de manera parcial frente a las asiáticas, en la semifinal del Mundial femenino Sub-20.

Tras un centro desde el costado izquierdo, por los aires apareció Rim Jong Choe con un gran cabezazo, adelantándose a la defensa 'cafetera', quien nada pudo hacer para evitar el remate.

Y, aunque Luisa Agudelo se estiró y alcanzó a tocar la pelota; el esférico siguió de largo, entrando al pórtico colombiano.