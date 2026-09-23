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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Corea del Norte volvió a 'vacunar' a la Selección Colombia femenina Sub-20; vea el segundo gol

Corea del Norte volvió a 'vacunar' a la Selección Colombia femenina Sub-20; vea el segundo gol

Las asiáticas volvieron a pegar en el área 'cafetera', anotando el 2-0 parcial del encuentro, a los 35 minutos del compromiso. La autora del gol fue Rim Jong Choe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Rim Jong Choe festejando anotación contra la Selección Colombia femenina Sub-20.
Rim Jong Choe festejando anotación contra la Selección Colombia femenina Sub-20.
Foto: Getty Images.

Corea del Norte se animó y siguió derecho frente a las colombianas, que ya pierden por 2-0 de manera parcial frente a las asiáticas, en la semifinal del Mundial femenino Sub-20.

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Tras un centro desde el costado izquierdo, por los aires apareció Rim Jong Choe con un gran cabezazo, adelantándose a la defensa 'cafetera', quien nada pudo hacer para evitar el remate.

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