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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Qué pasó con James Rodríguez ante alarma por posible ausencia en Nacional vs. Millonarios?

¿Qué pasó con James Rodríguez ante alarma por posible ausencia en Nacional vs. Millonarios?

Todos los focos en Nacional se posan sobre James Rodríguez, después de que el técnico Lucas González dijera que el volante de creación estaba con algún quebranto de salud.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 23 de sept, 2026
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James Rodríguez en entrenamiento con Atlético Nacional, previo a duelo con Millonarios.
James Rodríguez en entrenamiento con Atlético Nacional, previo a duelo con Millonarios.
Foto: Pantallazo de Instagram de Nacional.

En la fecha 12 de la Liga Betplay del fútbol colombiano, el partido que se lleva toda la atención se jugará este jueves, a las 7 y 30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Millonarios, dos de los equipos grandes de nuestro país, y que rompieron el mercado de fichajes con la contratación de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, respectivamente.

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En las horas previas al compromiso, en un video publicado en Instagram, el equipo 'verdolaga' captó a James Rodríguez ingresando con normalidad a la cancha principal de la sede de Guarne, para realizar el entrenamiento de este miércoles. La novedad acá se reportó con su presencia de cortos y a la par de sus compañeros, luego de que el entrenador Lucas González dijera en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que el número '23' presentaba un malestar, asociado a un virus.

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"Rodríguez hoy entrenó con normalidad, tras una indisposición general. De no pasar nada extraordinario, debería entrar en convocatoria para el partido de mañana", indicó en sus redes el periodista Juan Londoño, quien sigue la información de Nacional.

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Así, se espera que en la tarde el profesor González destape su listado de convocados para recibir a los 'embajadores', en Medellín. El propio DT de los antioqueños comentó en 'Blog Deportivo' que de estar apto y en buena condición de salud; James hasta podría ser inicialista.

James Rodríguez en Inter de Bogotá vs. Nacional.
James Rodríguez en Inter de Bogotá vs. Nacional.
COLPRENSA.

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Cabe recordar que Rodríguez Rubio ya acumula un par de apariciones en el remate del compromiso contra Internacional de Bogotá en El Campín, que Nacional ganó por un marcador de 3-2, y todo el segundo tiempo en la derrota 2-0 a manos de Llaneros, en la ciudad de Villavicencio. Hasta ahora ha mostrado pinceladas de su calidad, pero se espera que con el correr de los juegos su nivel ascienda.

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El dos veces campeón de Copa Libertadores marcha en la cuarta posición de la tabla con 18 puntos y ocho partidos jugados; mientras que Millonarios es segundo con 19 unidades y once duelos jugados.

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