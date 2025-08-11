Deportivo Cali "adeuda los salarios de junio y julio", una crisis que no tiene fin

Deportivo Cali volvió a ser noticia más allá de los resultados deportivos y todo porque sigue adeudando salario a sus jugadores y no sólo al plantel masculino, sino que también a la escuadra femenina. Así lo reveló este lunes 11 de agosto por medio de un comunicado desde la Acolfutpro.

En ese orden de ideas, desde la asociación que defiende los derechos de los futbolistas profesionales de nuestro país no se quedaron callados sobre este tema, que parece una crisis que no tiene fin para el elenco verde de la capital del Valle del Cauca.

¿Qué dijeron desde la Acolfutpro sobre Deportivo Cali?

"Deportivo Cali, club de la Dimayor, adeuda los salarios de junio y julio a sus planteles masculino y femenino, omisión que vulnera los derechos y afecta la estabilidad económica, emocional y profesional de nuestros compañeros y compañeras", se leyó de entrada en el comunicado emitido en sus redes sociales este lunes.

A continuación, enviaron un mensaje directo hacia las directivas de los 'verdiblancos', exigiendo respeto a los deportistas que componen tanto el plantel femenino como masculino.

"Desde ACOLFUTPRO exigimos cumplimiento inmediato y respeto por la dignidad de los futbolistas", terminaron por cerrar en el comunicado.

Así las cosas, sólo queda esperar un pronunciamiento oficial por parte de la institución 'azucarera', que desde hace bastante tiempo viene pasando una grave crisis en lo deportivo y se ha visto envuelto en la deuda de salarios hacia sus jugadores.

Jugadores del Deportivo Cali y un festejo de gol contra Millonarios en El Campín. Colprensa

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

Tras el 3-3 contra Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, los dirigidos por el técnico samario Alberto Gamero recibirá este miércoles a Unión Magdalena en el estadio de Palmaseca y en un compromiso válido por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025. El balón rodará a las 7:30 de la noche.

Por el lado de la plantilla femenina, las 'verdiblancas' vienen de igualar 0-0 en condición de local contra Internacional de Palmira en juego de los cuadrangulares finales. En dicho compromiso, Ingrid Guerra arremetió contra el arbitraje.