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Gol Caracol  / Barcelona recibió un 'baldado de agua fría'; se confirmó una inesperada salida

Barcelona recibió un 'baldado de agua fría'; se confirmó una inesperada salida

En medio del buen presente que vive el Fútbol Club Barcelona, se emitió un comunicado que informó una renuncia que nadie veía venir y de la cual ya se tomarán medidas.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Jugadores del Fútbol Club Barcelona en La Liga de España
Jugadores del Fútbol Club Barcelona en La Liga de España
AFP

El director general del FC Barcelona, Manel del Río, ha presentado su dimisión del cargo que ocupaba desde septiembre de 2025, según ha avanzado este lunes el diario Ara y han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana.

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Del Río, que se despidió del comité de dirección de la entidad catalana, dejará oficialmente el cargo a finales de este mes.

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Las fuentes consultadas por EFE aseguran que la salida del ejecutivo es de mutuo acuerdo y valoran el trabajo realizado por el director general, cuya marcha se ha llevado a cabo de "forma ordenada", sostienen.

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La decisión de Del Río se produce después de la llegada este verano de Sergio Serrano, procedente del Banco Sabadell, como nuevo director financiero del club, en un momento clave para la economía de la entidad.

Barcelona le ganó al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por la Liga de España.
Barcelona le ganó al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por la Liga de España.
Foto: AFP

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Y es que el pasado 19 de septiembre la asamblea general ordinaria de socios compromisarios del FC Barcelona aprobó una ampliación de 300 millones de euros del crédito para finalizar las obras del Spotify Camp Nou y una emisión de bonos por valor de 210 millones para obtener liquidez.

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Las funciones que realizaba el director general del club han sido repartidas y reasignadas entre los ejecutivos de la entidad, a la espera de que el Barcelona contrate a un nuevo director general.

Del Río asumió hace un año dicho puesto, con dependencia directa del presidente Joan Laporta, que estaba vacante desde febrero de 2022, cuando Ferran Reverter presentó su dimisión por "razones personales y familiares", según informó en su momento el club catalán.

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