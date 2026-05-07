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Gol Caracol  / ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver, EN VIVO POR TV, la gran final de la Conference League?

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver, EN VIVO POR TV, la gran final de la Conference League?

Tras avanzar en sus respectivas semifinales; Crystal Palace y Rayo Vallecano se ponen cita en Alemania, a finales de mayo, para definir al nuevo campeón de la Conference League. Aquí los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Crystal Palace vs. Rayo Vallecano - Final de la Conference League 2025-26.
Crystal Palace vs. Rayo Vallecano - Final de la Conference League 2025-26.
Getty Images - IA.

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