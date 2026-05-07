¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver, EN VIVO POR TV, la gran final de la Conference League?

El Rayo Vallecano, que derrotó también en la vuelta al Estrasburgo, y el Crystal Palace, que confirmó su clasificación ante el Shakhtar Donetsk, disputarán el próximo 27 de mayo, miércoles, la final de la Liga Conferencia en la ciudad alemana de Leipzig.

La primera final europea de la historia del Rayo Vallecano, que buscará su primer título continental al igual que el Crystal Palace, que resume sus actuaciones en la presente edición de la Liga Conferencia con ocho victorias, tres empates y tres derrotas, con 25 goles a favor y 12 en contra. El conjunto inglés fue décimo en la primera fase.



Hora y dónde ver Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, en la final de la Conference League

Fecha: miércoles 27 de mayo

Estadio: Red Bull Arena, en Leipzig.

Hora: 2:00 p.m. (para Colombia)

Canal de transmisión: ESPN