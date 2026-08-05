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Gol Caracol  / ¿Cuando empieza la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27?

¿Cuando empieza la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27?

La UEFA Champions League 2026-27 ya está en marcha con el desarrollo de las fases previas, sin embargo, acá le contamos cuando inicia la fase liga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Arsenal y PSG se enfrentarán en la final de la Champions League, para definir al nuevo campeón.
Arsenal y PSG se enfrentarán en la final de la Champions League, para definir al nuevo campeón.
Foto: AFP.

La UEFA Champions League 2026/27 comienza con las rondas clasificatorias y los play-offs que decidirán los equipos de la fase liga. Aquí tienes el calendario completo de las eliminatorias, las fechas de la nueva fase liga y el escenario de la gran final.

¿Cuándo son las rondas clasificatorias y los play-offs de la Champions League 2026/27?

Primera ronda de clasificación

Partidos de ida:

  • Ararat-Armenia 2-0 Riga
  • Kauno Žalgiris 1-1 Drita
  • Lincoln Red Imps 3-1 Inter Club d'Escaldes
  • Sabah 2-0 TNS
  • Vardar 0-2 KuPS
  • Floriana 2-0 Shamrock Rovers
  • Borac 1-1 Levski Sofía
  • Tre Fiori 0-1 Larne FC
  • Klaksvík 2-1 Bissen
  • Víkingur 1-0 Győr
  • Kairat 2-1 Sutjeska
  • Flora 2-3 Iberia
  • Petrocub 1-1 Egnatia
  • MLV Vitebsk 1-4 Universitatea Craiova

Partidos de vuelta:

  • KuPS 2-3 Vardar
  • Iberia 2-2 Flora
  • Inter Club d'Escaldes 1-1 Lincoln Red Imps
  • Győr 2-2 Víkingur
  • Riga 3-2 Ararat-Armenia
  • Levski Sofía 4-0 Borac
  • TNS 1-2 Sabah
  • Drita 2-3 Kauno Žalgiris
  • Larne FC 2-1 Tre Fiori
  • Shamrock Rovers 5-1 Floriana
  • Universitatea Craiova 1-0 MLV Vitebsk
  • Bissen 1-2 Klaksvík
  • Sutjeska 0-2 Kairat
  • Egnatia 6-1 Petrocub

Segunda ronda de clasificación

Partidos de ida:

  • Ararat-Armenia 2-0 Shamrock Rovers
  • Iberia 0-2 Slovan Bratislava
  • Mjällby 3-0 Lincoln Red Imps
  • Sabah 1-0 KuPS
  • AGF 1-4 Lech Poznań
  • Thun 1-1 Dinamo City
  • Fenerbahçe 1-0 Górnik Zabrze
  • Sturm Graz 4-0 Hearts
  • Klaksvík 0-0 Kauno Žalgiris
  • Larne FC 0-4 Crvena zvezda
  • Víkingur 2-1 Hapoel Be'er Sheva
  • Omonia 1-0 Kairat
  • Levski Sofía 1-0 Universitatea Craiova
  • Egnatia 3-3 Celje

Partidos de vuelta:

  • KuPS 0-2 Sabah
  • Lincoln Red Imps 0-0 Mjällby
  • Dinamo City 3-2 Thun
  • Celje 2-2 Egnatia (global 4-1)
  • Hearts 0-2 Sturm Graz
  • Shamrock Rovers 2-1 Ararat-Armenia
  • Kairat 1-0 Omonia (6-5 en penales)
  • Kauno Žalgiris 1-0 Klaksvík
  • Lech Poznań 1-4 AGF (global 5-5; AGF avanzó 4-3 en penales)
  • Hapoel Be'er Sheva 2-0 Víkingur
  • Universitatea Craiova 2-2 Levski Sofía
  • Crvena zvezda 5-0 Larne FC
  • Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe
  • Slovan Bratislava 1-1 Iberia

Tercera ronda de clasificación

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Partidos de ida:

  • Ararat-Armenia 2 – 1 Celje
  • Mjällby 1 – 2 Slovan
  • H. Be'er Sheva 1 – 0 Crvena zvezda
  • Levski Sofia 1 – 0 Kairat
  • Sparta Praha 2 – 1 Lyon
  • Dinamo 5 – 0 Kauno Žalgiris
  • Olympiacos 0 – 0 NEC
  • USG 3 – 3 Bodø/Glimt
  • AGF 2 – 1 Sabah
  • Fenerbahçe 2 – 0 Sturm

Partidos de vuelta (11 de agosto)

  • 10:00 · Kairat – Levski Sofia
  • 11:00 · Bodø/Glimt – USG
  • 11:00 · Sabah – AGF
  • 12:00 · Kauno Žalgiris – Dinamo
  • 12:30 · NEC – Olympiacos
  • 13:00 · Crvena zvezda – H. Be'er Sheva
  • 13:15 · Celje – Ararat-Armenia
  • 13:15 · Slovan – Mjällby
  • 13:30 · Sturm – Fenerbahçe
  • 14:00 · Lyon – Sparta Praha

Play-offs: 18/19 y 25/26 de agosto de 2026

¿Cuándo se disputarán los partidos de la fase liga de la Champions League 2026/27?

Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026
Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
Jornada 3: 20/21 de noviembre de 2026
Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
Jornada 8: 27 de enero de 2027

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¿Cuándo y dónde se celebrará la final de la Champions League en 2027?

El Estadio Metropolitano de Madrid será el escenario en el que se coronará al ganador de la Champions League 2026/27 el sábado 5 de junio de 2027.

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