Hugo Galeano lidera numeroso grupo de futbolistas colombianos que reclaman su pensión; hay detalles

Hugo Galeano fue un rendidor lateral izquierdo que tuvo una buena trayectoria en clubes como Millonarios, Junior y que defendió los colores de la Selección Colombia. Y ahora, en pleno 2026 el antioqueño volvió a salir ante la opinión pública para hablar de una causa que viene liderando y que tiene que ver con la búsqueda de que sea reconocida la pensión a un importante número de exfutbolistas que ya tienen la edad para gozar de ese privilegio, que contempla la legislación colombiana.

Precisamente Galeano atendió una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y explicó las gestiones que ha venido realizando con relación al controvertido tema.

"Te cuento que estamos en esa lucha, este año he tenido varias audiencias, una de ellas en la Comisión Séptima del Senado, el presidente Miguel Pinto y Norma Hurtado nos consiguieron esa oportunidad, esa audiencia, en un trámite de urgencia. Hemos tocado muchas puertas a nivel nacional colocando denuncias en las Defensorías del Pueblo de todas las regiones, el 17 de julio empezamos con reunión que se citó desde este ente con la Dimayor, Colpensiones y el Ministerio del Trabajo. Fue una asesora de la Dimayor que enviaron, porque el presidente Zuluaga no asistió. El próximo 11 de agosto nos volvemos a reunir, para ver qué respuesta hay", explico 'Galeanito', como es conocido por su más cercanos.

En medio de la conversación, salieron a relucir reconocidos exjugadores y entrenadores que están a la espera de la jubilación.



Norberto Peluffo, DT colombiano. Gol Caracol.

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"En esa situación están Luis Carlos Perea, (Luis Alfonso) 'Bendito' Fajardo, (Norberto) Peluffo, 'Sachi' Escobar y Arturo Segovia y muchos más nombres que están o estamos esperando que los clubes nos cumplan con ese derecho vulnerado. Nos faltan semanas de esos clubes, queremos que los clubes negocien, no para pelear o para hacer enemigos, sino para recuperar esos derechos vulnerados de la pensión. El Ministerio de Trabajo anda en esto, pendiente. Y a través de ustedes, los medios, queremos que sea más visible la causa. No es que estemos pidiendo limosna, es un derecho trabajadores en esa época y ahora adultos mayores, que no estamos pensionados", finalizó Hugo Galeano, a la espera de encontrar luces en este controversial aspecto.

