Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hugo Galeano lidera numeroso grupo de futbolistas colombianos que reclaman su pensión; hay detalles

Hugo Galeano lidera numeroso grupo de futbolistas colombianos que reclaman su pensión; hay detalles

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con Hugo Galeano, exjugador de Millonarios, Junior y Selección Colombia, quien viene gestionando temas relacionados con la pensión de muchas figuras.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
Comparta en:
Hugo Galeano en un partido con la Selección Colombia.
Hugo Galeano en un partido con la Selección Colombia.
Foto: AFP

Hugo Galeano fue un rendidor lateral izquierdo que tuvo una buena trayectoria en clubes como Millonarios, Junior y que defendió los colores de la Selección Colombia. Y ahora, en pleno 2026 el antioqueño volvió a salir ante la opinión pública para hablar de una causa que viene liderando y que tiene que ver con la búsqueda de que sea reconocida la pensión a un importante número de exfutbolistas que ya tienen la edad para gozar de ese privilegio, que contempla la legislación colombiana.

Precisamente Galeano atendió una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y explicó las gestiones que ha venido realizando con relación al controvertido tema.

Johan Mojica
Colombianos en el exterior

Johan Mojica dice que lo suplantaron tras polémica viral; "sería incapaz de responder así"

Nelson Deossa, jugador colombiano del Real Betis.
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Nelson Deossa en Arsenal vs. Betis en duelo de preparación: acá el VIDEO

"Te cuento que estamos en esa lucha, este año he tenido varias audiencias, una de ellas en la Comisión Séptima del Senado, el presidente Miguel Pinto y Norma Hurtado nos consiguieron esa oportunidad, esa audiencia, en un trámite de urgencia. Hemos tocado muchas puertas a nivel nacional colocando denuncias en las Defensorías del Pueblo de todas las regiones, el 17 de julio empezamos con reunión que se citó desde este ente con la Dimayor, Colpensiones y el Ministerio del Trabajo. Fue una asesora de la Dimayor que enviaron, porque el presidente Zuluaga no asistió. El próximo 11 de agosto nos volvemos a reunir, para ver qué respuesta hay", explico 'Galeanito', como es conocido por su más cercanos.

En medio de la conversación, salieron a relucir reconocidos exjugadores y entrenadores que están a la espera de la jubilación.

Norberto Peluffo, DT colombiano.
Norberto Peluffo, DT colombiano.
Gol Caracol.

Publicidad

"En esa situación están Luis Carlos Perea, (Luis Alfonso) 'Bendito' Fajardo, (Norberto) Peluffo, 'Sachi' Escobar y Arturo Segovia y muchos más nombres que están o estamos esperando que los clubes nos cumplan con ese derecho vulnerado. Nos faltan semanas de esos clubes, queremos que los clubes negocien, no para pelear o para hacer enemigos, sino para recuperar esos derechos vulnerados de la pensión. El Ministerio de Trabajo anda en esto, pendiente. Y a través de ustedes, los medios, queremos que sea más visible la causa. No es que estemos pidiendo limosna, es un derecho trabajadores en esa época y ahora adultos mayores, que no estamos pensionados", finalizó Hugo Galeano, a la espera de encontrar luces en este controversial aspecto.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Dimayor

FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad