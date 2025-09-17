"Cuando Lionel Messi se puso a llorar el otro día, me impactó mucho; fue algo emocionante"

Lionel Messi, a sus 38 años, es consciente de que las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, pueden ser las últimas de su carrera. Por eso, vivió la última doble jornada de una manera especial, hasta el punto de que no pudo contener las lágrimas en medio del calentamiento en el juego entre Argentina y Venezuela.

Dicha imagen no pasó desapercibida, dio de qué hablar y uno de los que expresó cómo se sintió fue Matías Soulé, delantero de la AS Roma. Eso sí, el joven futbolista, de 22 años, no fue tenido en cuenta en la reciente convocatoria de la 'albiceleste', por lo que vio todo desde lejos. Aun así, tuvo sentimientos encontrados y todo lo contó en una charla con 'ESPN'.

"No, obviamente, ahora que se está haciendo grande, la verdad es que me da mucha pena porque uno quiere verlo jugando al fútbol para toda la vida y que nunca se retire. El otro día en el partido de la Selección, que Messi se puso a llorar, fue algo muy emocionante porque en el calentamiento con la gente de Argentina fue algo demasiado lindo", expresó de entrada.

Lionel Messi, con la camiseta de la Selección de Argentina Foto: AFP

Pero no fue lo único y hasta le dedicó unas palabras a 'CR7'. "A mí, me impactó mucho. Dicen que se está terminando una era, donde Leo y Cristiano Ronaldo marcaron a las generaciones. Agradezco a la vida por haber nacido en este momento para poder verlos a ellos dos y disfrutar de su talento", sentenció con relación a lo que significó tanto el argentino como el luso.

Justamente, Lionel Messi, en el partido contra la 'vinotinto', fue la gran figura. Allí, fue titular, jugó todo el encuentro y marcó dos goles, en la victoria por 3-0, en el estadio Monumental. Posteriormente, brilló por su ausencia frente a Ecuador. Esa decisión se tomó en común acuerdo con el cuerpo técnico, en cabeza de Lionel Scaloni, para descansar y no exponerse.