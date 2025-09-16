"Lionel Messi es el mejor, mientras que siga jugando; Kylian Mbappé tiene un gran nivel"

El debate sobre quién es el mejor futbolista del planeta volvió a escena, luego de las declaraciones de Leonardo Balerdi, defensor argentino del Olympique de Marsella. En una reciente entrevista en el medio francés Téléfoot, Balerdi fue consultado sobre si consideraba a Kylian Mbappé como el jugador más determinante de la actualidad, a lo que respondió sin titubeos: “No, para mí es Messi mientras no deje de jugar al fútbol. Pero Mbappé es uno de los mejores del mundo, lo ha demostrado durante años. Está en un gran nivel.”

Sus palabras resonaron en un momento en el que Mbappé vive un gran presente en el Real Madrid, club al que llegó en 2024 y donde rápidamente se consolidó como figura. Sin embargo, el elogio de Balerdi hacia Lionel Messi, pese a que el argentino se encuentra en la recta final de su carrera, refuerza la idea de que el campeón del mundo de 2022 sigue siendo la vara con la que se miden los demás.

En el plano estadístico, Messi mantiene cifras impresionantes. Ha disputado alrededor de 1.143 partidos oficiales, en los que ha marcado 885 goles, con un promedio de 0,78 por encuentro, además de repartir 429 asistencias. Su palmarés incluye 46 títulos oficiales, convirtiéndolo en el futbolista más laureado de la historia, con trofeos que van desde la Champions League hasta la Copa del Mundo con Argentina.

Por su parte, Mbappé presenta números que lo proyectan como el heredero natural al trono. Con unos 538 partidos oficiales y 390 goles, registra un promedio de 0,73 goles por encuentro. Su primera temporada en el Real Madrid fue estelar: 31 goles en 34 partidos de La Liga, además de 3 asistencias y una destacada participación en competiciones europeas.

Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid Foto: AFP

La comparación es inevitable: Messi representa la excelencia sostenida durante casi dos décadas, mientras que Mbappé es la imagen del presente y del futuro inmediato. Si bien el francés acumula títulos nacionales e internacionales —incluyendo un Mundial con Francia— aún está en camino de igualar la magnitud de la carrera de Messi.

De cara al próximo Mundial, la expectativa de un posible enfrentamiento entre Argentina y Francia vuelve a encender la ilusión de los fanáticos. Un choque entre Messi y Mbappé en instancias decisivas sería una reedición de la final de 2022, en la que ambos brillaron. Para Messi podría significar su despedida definitiva de la escena mundialista, mientras que para Mbappé sería la oportunidad de cobrar revancha y reafirmar su candidatura como el mejor jugador de su generación.

Las declaraciones de Balerdi reavivan el eterno debate entre presente y legado. Para muchos, Messi sigue siendo el mejor mientras siga en activo; para otros, Mbappé ya es la gran figura de esta generación. Lo cierto es que ambos, desde sus estilos y trayectorias, continúan escribiendo capítulos inolvidables en la historia del fútbol mundial.