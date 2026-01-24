Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Inter Miami, con Lionel Messi, sufrió goleada, justo antes de jugar con Atlético Nacional

Inter Miami, con Lionel Messi, sufrió goleada, justo antes de jugar con Atlético Nacional

De la mano de Paolo Guerrero y en el marco de la 'Noche Blanquiazul', que dio inicio a la gira de pretemporada de Inter Miami, Alianza Lima se llevó la victoria.

Por: EFE
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Inter Miami, con Lionel Messi en cancha, perdió contra Alianza Lima, en partido de pretemporada
Inter Miami, con Lionel Messi en cancha, perdió contra Alianza Lima, en partido de pretemporada
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad