¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo? Anotó de nuevo y quedó con los mil a la vista

Cristiano Ronaldo sumó un nuevo grito a su cuenta personal al ser autor del primer tanto de Al Nassr en el triunfo 0-3 en condición de visitante sobre Al-Kholood en el cierre de la fecha 19 de la Liga de Arabia Saudita.

El portugués definió de pierna derecha en el minuto 47 luego de una acción colectiva en la que aprovechó para marcar con sutileza tras quedar solo frente a la portería a la altura del área chica y con el arquero vencido.

Los otros 2 goles del elenco amarillo fueron obra de los franceses Mohamed Simakan, en el minuto 53, y Kingsley Coman, de pena máxima en el minuto 87.

Con este triunfo, el popular ‘CR7’ no solo se siguió acercando a la icónica cifra de mil anotaciones, sino que su club se volvió a meter en la lucha por el campeonato, ya que quedó segundo en la tabla de posiciones con 43 puntos, a 3 unidades de Al-Hilal, que lidera en solitario.



Ahora, en la próxima jornada, el lunes 2 de febrero, Al Nassr será visitante frente al modesto Al-Riyadh, conjunto que lucha por no descender y que acumula 13 presentaciones consecutivas sin triunfos.



¿A cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo?

El portuguñés completó 261 conquistas en su carrera, quedando así a tan solo 39 de los mil, meta que seguramente podrá alcanzar en la temporada 2027.

Además, alcanzó al colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones (Al Qadsiah) en la tabla de goleadores de la Liga Saudí con 17 conquistas, a una del máximo artillero de la competición, el inglés Ivan Toney (Al-Ahli).

Acá, todos los goles de 'CR7', hasta enero 30 de 2026:

⦁ Sporting Lisboa (POR): 5

⦁ Manchester United (ENG): 145

⦁ Real Madrid (ESP): 450

⦁ Juventus (ITA): 101

⦁ Al Nassr (ARA): 117

⦁ Selección Portugal: 143

⦁ Total: 961

