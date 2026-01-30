Cristiano Ronaldo y otro gol más con Al Nassr: vea acá el video del tanto contra Al-Kholood

Publicidad
Un nuevo compromiso del Al Nassr en el que Cristiano Ronaldo se reportó en el tablero. Este viernes, el club 'amarillo' de la ciudad de Riad se enfrentó a Al-Kholood Club en juego válido por la jornada 18 de la primera división de Arabia Saudita.
El tanto del 'crack' y capitán de la Selección Portugal llegó al minuto 47 y sirvió para abrir el marcador en el King Abdullah Sport City Stadium. Tras una serie de toques, y seguir atento la jugada, la pelota le quedó al popular 'CR7', quien no desaprovechó y definió con pierna diestra ante la salida del arquero rival. El 0-1 llegó para el Al Nassr.
Este nuevo tanto con su club significó el número 961 en toda la carrera del exReal Madrid y Manchester United, que tiene entre 'ceja y ceja' la cifra de los mil goles.
هدف! ⚽️🔥— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 30, 2026
كريستيانو رونالدو سريعًا في بداية الشوط، يُسجّل هدف التقدّم لصالح النصر 🎯#الخلود_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Aw3SDLSTmj
