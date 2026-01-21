¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo? Completó cifra redonda y sueña con los mil

Cristiano Ronaldo nuevamente fue figura en Arabia Saudita con Al Nassr, pues fue autor del segundo gol de su equipo en el triunfo 2-1 como local sobre el club Damac en la apertura de la fecha 17 de la liga de ese país.

El lusitano, que tendrá su cumpleaños 41 el 5 de febrero de 2026, definió en el minuto 50 del partido tras asistencia de su compatriota Joao Félix y con 16 anotaciones quedó en lo más alto de la clasificación de artilleros del campeonato.

Además, llevó a su escuadra, mientras se termina de disputar toda la jornada, al segundo puesto de la tabla de posiciones, metiéndola nuevamente en la lucha por el título tras un flojo inicio de año.

Pero los logros del popular ‘CR7’ no paran ahí, ya que el experimentado atacante siguió en carrera hacia los mil goles como profesional, cantidad que cada vez se ve más posible de alcanzar si se tiene en cuenta el ritmo acelerado con el que está definiendo.



De hecho, la cifra ya es redonda y con el promedio que lleva, no es descabellado que pueda llegar a la icónica meta a más tardar en la temporada 2027.

¿Cuántos goles completó Cristiano Ronaldo como profesional?

Luego de su anotación con Al Nassr al Damac, el famoso ‘Bicho’ llegó a 960 goles, quedado a 40 del millar.

Acá, todas sus anotaciones hasta enero 21 de 2026:

⦁ Sporting Lisboa (POR): 5

⦁ Manchester United (ENG): 145

⦁ Real Madrid (ESP): 450

⦁ Juventus (ITA): 101

⦁ Al Nassr (ARA): 116

⦁ Selección Portugal: 143

⦁ Total: 960

