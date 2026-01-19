Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo ganó batalla en los juzgados; equipo tendrá que darle gruesa suma de dinero

Cristiano Ronaldo ganó batalla en los juzgados; equipo tendrá que darle gruesa suma de dinero

El astro portugués es noticia debido a que salió favorecido de largo litigio con uno de los equipos por donde pasó. Deberán pagarle 80 mil euros. ¡Entérese de todos los detalles!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo ganó batalla legal contra un club
Cristiano Ronaldo ganó batalla legal contra un club
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad