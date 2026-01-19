Cristiano Ronaldo ganó batalla en los juzgados; equipo tendrá que darle gruesa suma de dinero

Cristiano Ronaldo recibirá una gran suma de parte de la Juventus. El goleador del Al Nassr es noticia debido a que le ganó una disputa legal al cuadro 'bianconero', por la cual recibirá 80 mil euros en el próximo tiempo.

De acuerdo con información del abogado Marcelo Bee Sellares, el cuadro italiano deberá pagarle ese dinero al portugués tras ganar una batalla debido al no pago completo de su salario, que fue diferido en medio de la pandemia en 2020. "Durante la pandemia COVID-19 (2020-2021), la Juventus acordó con sus jugadores (incluido CR7) diferir parte de sus salarios por crisis económica. Para Ronaldo, eran unos 19,5 millones € brutos (4 meses). El club no pagó el diferido completo tras la crisis. Ronaldo demandó reclamando todo + intereses", inició contando el defensor.

Posteriormente, según la información, en el año 2024, los tribunales de ese país le dieron parcialmente la razón a CR7, haciendo que la 'Juve' pagara la mitad del dinero que le adeudaba. "En abril 2024, un tribunal arbitral de la FIGC falló parcialmente a su favor: condenó a la Juve a pagar la mitad (9,8 millones € netos + intereses ≈11M total) por responsabilidad precontractual (acuerdo sin firma del jugador y fallos en negociaciones). La Juve pagó en 2024, pero apeló para recuperar el dinero".

Sentencia definitiva en el caso Ronaldo vs. Juventus.



Durante la pandemia COVID-19 (2020-2021), la Juventus acordó con sus jugadores (incluido CR7) diferir parte de sus salarios por crisis económica.

Para Ronaldo, eran unos 19,5 millones € brutos (4 meses).

El club no pagó… pic.twitter.com/1c6GiZndID — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) January 19, 2026

Sin embargo, este lunes se dio el veredicto final en el caso: Cristiano fue el vencedor, y ahora además de no tener que devolver el dinero que le dieron, recibirá 80 mil euros más por gastos en lo que ha durado el proceso. "Hoy (19/01/2026), el Tribunal del Trabajo de Turín (juez Gian Luca Robaldo) rechazó el recurso: confirma el laudo. CR7 se queda con los 9,8M € (ya no se recuperan) y la Juve paga costas (≈80.000 €). Caso cerrado: victoria legal total para Cristiano", informó Sellares.



'El Bicho' estuvo en la 'vecchia signora' entre 2018 y 2021, con la que jugó 134 partidos, con un registro de 101 anotaciones y 28 pases para gol. Allí logró levantar dos veces el trofeo de la Serie A italiana, una copa y dos supercopas. Sin embargo, con la noticia de este lunes cierra definitivamente su etapa en el cuadro de Turín con un hecho que no le gustará nada a aficionados y directivos del club.