Carles Manso, cabeza visible del equipo técnico del FC Andorra liderado por Gerard Piqué y Jaume Nogués, analizó la vuelta a los entrenamientos del portero Jesús Owono después de la jugada que ocasionó la muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel: "Está intentando volver a la normalidad, si se puede decir así".

El portero de Bata (Guinea Ecuatorial) empezó hace una semana a entrenarse en solitario e hizo su primera aparición pública, tras el fallecimiento de De Miguel el 3 de noviembre, el viernes pasado en el partido contra el Leganés en el Nou Estadi de la FAF de Encamp, correspondiente a la decimoquinta fecha de LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

Publicidad

No obstante, su entrenador no sabe cuándo el portero se incorporará a la dinámica del equipo: "No sé cuándo volverá a estar con el grupo. Este es un proceso que él está haciendo con los psicólogos. Él necesitaba salir de casa y volver a esta vida que llevaba desde pequeñito, es decir, entrenando, moviéndose y que le toque el aire".

Publicidad

"Él ha decidido entrenarse en solitario y está intentando coger sensaciones y confianza después de esta desgracia que le ha tocado vivir, pero es un proceso sobre el cual él ya nos dirá cómo se va sintiendo. Eso sí, nos pone muy contentos verle por aquí", sentenció Carles Manso.



El portero del Andorra fue sancionado con 12 partidos de suspensión -de los que ya ha cumplido uno- tras el encontronazo con el delantero del Tenerife en el encuentro disputado entre ambos equipos el 2 de noviembre, en partido del torneo liguero, que derivó en la muerte de De Miguel horas más tarde, un suceso que conmocionó al mundo del fútbol.

Publicidad