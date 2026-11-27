La Selección Colombia Sub-17 tiene un nuevo reto en el Mundial de Qatar 2026 enfrentando este viernes 27 de noviembre a su similar de Serbia, en partido que se disputará en la cancha 9 del complejo deportivo Aspire Zone, en Doha. Ambos combinados llegan a esta tercera jornada del Grupo L en un gran momento deportivo, invictos y con su tiquete ya asegurado a los dieciseisavos de final del certamen juvenil.

Y por supuesto que este compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol, en la app de Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol para que se agende y no se lo pierda.

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Igualmente, contará con todo el talento de Gol Caracol. La narración estará a cargo de José 'Pepe' Garzón, los comentarios de Julián Capera y Joshua Mattar Cadena, y desde Qatar, Diego Alberto entregará todos las novedades.

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Así llegan los combinados al compromiso

El equipo dirigido por Freddy Hurtado lidera la zona con seis puntos y una diferencia de gol de +3, tras conseguir un trabajado triunfo 2-1 sobre Japón en el debut y una sólida victoria 2-0 frente a Honduras en la segunda fecha. Por su parte, el conjunto europeo también suma seis unidades y la misma diferencia de gol (+3), aunque ocupa el segundo puesto por tener un tanto menos a favor.

Equipo de Colombia Sub-17 previo al encuentro contra Honduras FCF

Hay que indicar que Serbia venció 2-0 a Honduras en su estreno y superó 1-0 a Japón en su segunda salida, demostrando un notable orden táctico y solidez defensiva al mantener su arco invicto hasta el momento.

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A qué hora juega HOY Colombia vs. Serbia por el Mundial Sub-17 y dónde ver EN VIVO por TV