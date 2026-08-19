Daniel Torres salió en ambulancia tras choque con Weimar Asprilla, en Santa Fe vs River Plate

Daniel Torres no pudo terminar el partidazo entre Santa Fe y River Plate luego de chocar con Weimar Asprilla en una acción de juego. Aunque estuvo unos instantes más en cancha, luego pidió el cambio y fue sustituido.

Sin embargo, tras el pitazo final, los medios registraron que el experimentado mediocampista salió en camilla y en ambulancia directamente a una clínica, por el duro golpe sufrido. Aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de los 'cardenales'.

Durante algunos instantes hubo preocupación por Daniel Torres, ya que en la caída terminó estrellando su cabeza con el césped del estadio El Campín, una imagen que quedó registrada en la transmisión del partido de Copa Sudamericana.

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Así salió Daniel Torres tras Santa Fe 0-0 River Plate, por Copa Sudamericana:

Sale Daniel Torres en la ambulancia del estadio. pic.twitter.com/qgHYSZ7VoS — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) August 20, 2026

Daniel Torres es trasladado a una clínica tras el golpe con Asprilla. pic.twitter.com/RH1WHhE3OU — Dan Harry Gaitán (@dhgaitan) August 20, 2026