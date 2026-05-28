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Gol Caracol  / ¿David González se va del América de Cali?; el DT 'puso la cara', tras eliminación en Sudamericana

¿David González se va del América de Cali?; el DT 'puso la cara', tras eliminación en Sudamericana

El entrenador americano le puso el pecho a la situación y, después de sellar la eliminación en Sudamericana, habló de su futuro y lo que viene para el cuadro 'escarlata'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 28 de may, 2026
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David González, entrenador del América de Cali.
David González, entrenador del América de Cali.
Foto: AFP.

Minutos después de haber consumado su eliminación en Copa Sudamericana, después de haber igualado 0-0 frente a Macará, por el duelo correspondiente a la última jornada del grupo A; David González atendió a los medios de comunicación para darles la 'cara', ante el difícil semestre que vivió al mando del cuadro 'escarlata'.

Y es que, si mucho se hablaba de su salida, después de la goleada 4-0 contra Santa Fe, que dejó al equipo vallecaucano en cuartos de final; ahora más, luego de quedar fuera del torneo internacional, llegado a esa última fecha dependiendo de sí mismo en condición de local.

Lamentablemente, América no pudo perforar esa defensa de los ecuatorianos, quienes mantuvieron el empate en el estadio Pascual Guerrero, para sellar su pase a los octavos de final.

"Hay que sentarnos con las directivas, escuchar qué piensan ellos y también expresar lo que pienso yo", fueron las palabras de David González, quien se refirió a la eliminación y lo que podría ser su futuro en el banquillo 'escarlata', pensando en que todavía falta un semestre para salvar el año.

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