Dayro Moreno: "Es sacrificio de todos, pero se me iluminó el arco y sacamos los tres puntos"

Con sus goles, Dayro Moreno lideró el triunfazo de Once Caldas 2-3 sobre Gualberto Villarroel San José, en el estadio Hernando Siles, de La Paz. El tolimense marcó los tres tantos del elenco manizaleño que llegó a seis puntos en el grupo F de la Copa Sudamericana.

El número '17' del 'blanco-blanco' se mostró satisfecho por el 'hat trick' frente a la escuadra boliviana, pero lo más importante fue sacar los enteros en una cancha difícil y más teniendo en cuenta el factor altura.

"Contento, la verdad un resultado muy positivo. Es el esfuerzo del cuerpo técnico, la junta directiva, de esta hinchada tan linda que siempre nos está acompañando a los jugadores; sabíamos que era difícil acá en La Paz, es complicado pero la verdad es que este equipo con humildad y con sacrificio está haciendo las cosas muy bien. Y contento en lo personal porque se vuelve a hacer una tripleta y en un torneo internacional y más en una instancia de estas", pronunció de entrada Dayro en charla con 'DSports'.

Dayro Moreno anotó triplete en la Copa Sudamericana, con Once Caldas. Foto: AFP.

Con su tripleta, Moreno Galindo llegó a los 357 goles y aumentar las cifras por el título del máximo goleador colombiano de la historia,

"Sí, siempre confiamos en las cualidades de nuestros compañeros, la verdad que trabajamos, nos esforzamos, luchamos. Sabemos que esto es sacrificio de todos nosotros, de muestras familias, veníamos con esa ilusión de sacar los tres puntos, gracias a Dios se me iluminó el arco y por fortuna sacamos los tres puntos", terminó por precisar el artillero del Once Caldas.

Elogios para el goleador del Once Caldas

"El grupo me corrió 90 minutos, con los temas del resultado, tuvimos que remontar el marcador. Así que felicitar a los jugadores míos y a un gran jugador en especial como lo es Dayro Moreno, que tiene que representar a Colombia. Es goleador y se lo merece, una oportunidad en la Selección . No se por qué no lo han llamado, merece estar", esas fueron las palabras de Hernán Darío Herrera, entrenador del equipo de Manizales.

¿Cuándo vuelve a jugar el Once Caldas en la Copa Sudamericana 2025?

Ahora, los dirigidos por Hernán Darío Herrera se concentrarán en una nueva fecha del fútbol colombiano y posteriormente recibirán a Unión Española de Chile, por la cuarta jornada del grupo F del certamen de la Conmebol. Dicho compromiso está pactado para el miércoles 7 de mayo en horario de las 9:00 de la noche.