"No fui buen suplente, hacía mala cara, comentarios feos; son errores que uno comete en el fútbol"

Andrés 'el Rifle' Andrade ha edificado una carrera de más de 15 años en el fútbol profesional. El volante vallecaucano, que en el segundo semestre de 2025 le prestó sus servicios a Boca Juniors de la Primera B, pasó por clubes como América de Cali, Atlético Huila, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Cali y Bucaramanga; en la Liga MX jugó con las 'águilas' del América, Jaguares de Chiapas y Atlas de Guadalajara y en Perú tuvo trayectoria en Alianza Lima, en donde una lesión cortó su camino y sus aspiraciones.

Andrade fue nuestro invitado al 'Anecdotario' y además de repasar su carrera, en la que confesó que Nacional quedó en su corazón; también tuvo un espacio para reconocer errores que de pronto jugaron en su contra, en diferentes momentos y que lo llevaron a tener conflictos con técnicos y hasta compañeros.

"Yo de pronto fui mal suplente, no me gustaba estar por fuera, siempre quería jugar. Creo que esa fue una falla en mi carrera", inició el mediocampista de 36 años en ese 'mea culpa' que hizo.

Además de eso, siguió y sin nombrar a los entrenadores puntualmente, apuntó que "por eso que te digo, tenía encontronazos con los técnicos porque hacía mala cara cuando no jugaba. Eso es algo que uno entiende ya estando grande, no lo hacía por malo, lo hacía por esas ganas de competir, de ser importante. Eso iba más por ese lado, que por otras cosas".



'Rifle' Andrade también contó que "uno pecaba en eso. Creo que de igual forma hay veces hice comentarios que pudieron molestar a otros jugadores y ahora me doy cuenta de esas situaciones".

Al hijo del legendario Adolfo Andrade se le puso sobre la mesa otro interrogante directo: ¿esas actitudes se dieron porque se agrandó, se llenó de vanidades?. "Algunas personas pueden pensar eso, pero yo con los míos, mi familia, mis amigos más cercanos, siempre fui igual, no siento que haya cambiado. Estando en Nacional, por ejemplo, los hinchas me escribían en redes sociales, me elogiaban y yo reposteaba lo que me decían. De golpe, eso a los compañeros no les caía bien. Alguna vez dijeron que Nacional era yo y diez más, yo era figura y pues son cosas que a algunos no les gustaron", remató el 'Rifle'.

