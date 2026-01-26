Síguenos en:
De dirigir a la Selección España, a ser despedido de equipo ruso por usar ChatGPT

De dirigir a la Selección España, a ser despedido de equipo ruso por usar ChatGPT

Este lunes, el director deportivo de un club de Rusia dio a conocer que despidió a su técnico por utilizar la inteligencia artificial para armar la plantilla y para planificar la temporada.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 26 de ene, 2026
Técnico español, acusado de usar IA en las decisiones de un equipo ruso
Técnico español, acusado de usar IA en las decisiones de un equipo ruso
Foto: AFP

