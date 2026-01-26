De dirigir a la Selección España, a ser despedido de equipo ruso por usar ChatGPT

En Rusia se presentó un hecho curioso que ha sido portada de todos los diarios del mundo. Andrei Orlov, exdirector deportivo del Sochi, reveló que el entrenador español Roberto Moreno, utilizó la inteligencia artificial para elegir a un delantero centro y para preparar a sus jugadores antes de un partido.

Moreno, quien fue despedido del equipo hace cinco meses, fue cesado de su cargo por ese tipo de acciones que no le dieron buenos resultados, ya que su equipo encadenó 14 partidos sin ganar en los noventa minutos. Orlov contó que en medio de un extenso viaje, la IA le habría aconsejado al DT que su plantilla "permaneciera 28 horas sin dormir para adaptarse al recorrido y al cambio de horario".

Además, de acuerdo con el antiguo dirigente del Sochi, el extimonel de la Selección de España en 2019 habría escogido a un '9' para su equipo por recomendación de ChatGPT, sin embargo, este no anotó un solo gol en 10 juegos. Todo eso, ocasionó la salida de Moreno en agosto del año pasado, tras llevar a su equipo al descenso de categoría en el balompié ruso.

🇷🇺💣 ESCÁNDALO EN RUSIA: UN DT ESPAÑOL FUE DESPEDIDO TRAS HABER SIDO ACUSADO DE ARMAR EL EQUIPO CON CHATGPT Y DE ABUSAR DE LA IA❗ 😳



👔 De acuerdo a lo revelado por Andrei Orlov, director deportivo del Sochi FC, equipo del que Robert Moreno fue despedido hace cinco meses, el… pic.twitter.com/B74vKwRGHg — Diario Olé (@DiarioOle) January 26, 2026

No obstante, el español se defendió de las acusaciones en su contra, mencionando que solo lo habría usado para traducir idiomas. "Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas", expresó. La situación ha generado un gran revuelo en el fútbol mundial por ser uno de los primeros casos conocidos en el 'deporte rey' de personas que utilizan la IA en su trabajo diario.

