Rafael Santos Borré, le da vuelta a críticas en Brasil; "la noche fue suya, entró en la historia"

Rafael Santos Borré brilló con Internacional de Porto Alegre. El delantero fue el héroe de su club en la victoria en el clásico contra Gremio por un marcador de 4-2, tras marcar dos goles y ser la principal arma de ataque del cuadro rojo. Debido a su gran actuación, la prensa brasileña se rindió en elogios hacia el desempeño del colombiano en el juego.

El diario Globo Esporte dedicó una gran parte de uno de sus artículos de este lunes a analizar la actualidad de Borré, quien poco a poco ha vuelto a la senda goleadora que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. "Borré, criticado el año pasado por sus errores en la definición, volvió a grabar su nombre en la historia del clásico", inició diciendo el medio. El barranquillero ha comenzado con pie derecho el 2026, volviendo a reportarse con goles tras un difícil año pasado donde llovieron muchas críticas sobre su trabajo.

"Borré conoce el área. Más que eso. Entiende el derbi. Además de contribuir al primer empate, hizo lo que se espera del jugador más adelantado: marcar goles", agregaron. Borré ayudó al empate del Inter en los primeros minutos del encuentro con un cabezazo que se desvió en un defensor y acabó al fondo de la red, y tiempo después en el segundo tiempo dejó su sello para el triunfo. En el minuto 73, recibió un centro de su compatriota Johan Carbonero y con un cabezazo puso a celebrar a su afición. Luego, tan solo dos minutos después, Alan Patrick lo asistió para que sacara un remate raso y cruzado, imposible para el arquero, que significó la remontada de su equipo en el duelo.



Rafael Santos Borré celebra gol con Internacional - Foto: Internacional Oficial

El rendimiento del exEintracht Frankfurt fue muy apreciado por el citado diario, quien lo tildó de determinante. "La noche fue suya. Borré demostró que estaba hecho para enfrentarse al Grêmio. Por tercera vez en su carrera, la segunda con el Inter, decidió el partido contra su rival". Además, Globo le dio una calificación de 8.5, añadiendo: "La estrella del derbi. Marcó de cabeza el primer gol del Inter, provocando un error defensivo del Grêmio. Luego marcó dos goles más en el derbi Grenfell-Nal. ¿Hace falta decir más? Recibió una ovación al salir del campo".

Al finalizar el juego, el atacante de 30 años, dejó ver su felicidad por su arranque de año con el equipo de Beira-Rio. "Estos son partidos especiales. En mi anterior club, esa semifinal fue memorable. Ahora, en el Inter, son derbis, partidos que a los jugadores les encanta vivir. Marcar goles es maravilloso. Lo más importante es la victoria", expresó.