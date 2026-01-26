Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rafael Santos Borré, le da vuelta a críticas en Brasil; "la noche fue suya, entró en la historia"

Rafael Santos Borré, le da vuelta a críticas en Brasil; "la noche fue suya, entró en la historia"

El delantero de la Selección Colombia fue la figura de Internacional en el clásico frente a Gremio, contribuyendo con dos goles para el triunfo 4-2. La prensa brasileña elogió su presentación.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 26 de ene, 2026
Rafael Santos Borré fue figura en el clásico de Porto Alegre
Rafael Santos Borré fue figura en el clásico de Porto Alegre
Foto: X/@SCInternacional

