Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Millonarios me sentí atacado desde que llegué; me decían que qué hacía ahí, si era de Nacional"

"En Millonarios me sentí atacado desde que llegué; me decían que qué hacía ahí, si era de Nacional"

La rivalidad histórica entre Nacional y Millonarios le pasó factura a un futbolista que después se disparó en su nivel, fue a Selección Colombia y jugó varias temporadas en el exterior.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Millonarios, en el año 2012 cuando era dirigido por Richard Páez.
Millonarios, en el año 2012 cuando era dirigido por Richard Páez.
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad