Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Fortaleza 1-0 Boyacá Chicó

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Fortaleza 1-0 Boyacá Chicó

Este lunes, Independiente Medellín le propinó una goleada al Once Caldas, en el Palogrande, mientras que Fortaleza hizo lo propio en Techo contra Boyacá Chicó. La fecha 15 aún no termina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
Fortaleza celebrando.
Fortaleza celebrando.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad