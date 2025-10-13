Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Fortaleza 1-0 Boyacá Chicó

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Las emociones de la Liga BetPlay II-2025 continuaron este lunes 13 de octubre con un partidazo entre Once Caldas e Independiente Medellín, por la fecha 15. El 'poderoso' sorprendió con una goleada 5-1 y sigue firme en la parte alta de la tabla. La jornada culminó con el triunfo 1-0 de Fortaleza CEIF sobre Boyacá Chicó.
Once Caldas comenzó con pie derecho con gol de Jefry Zapata a los 22 minutos, tras un gran robo de balón en el medio campo y buena asistencia de Déinner Quiñones. Sin embargo, a partir de ese momento el DIM reaccionó y se dio la paliza. Antes de irse al descanso, Brayan León se fue de doblete (30' y 45+1') y comenzó la remontada.
Para la segunda parte, Medellín aceleró y liquidó el marcador a su favor. Francisco Fydriszewski (56'), Léider Berrío (67') y Diego Moreno (88') también celebraron.
Con este resultado, Once Caldas quedó en la casilla 11° con 19 puntos mientras que Medellín se ubicó cuarto con 27 unidades.
Publicidad
En el cierre del telón de este lunes, Fortaleza CEIF superó 1-0 a Boyacá Chicó en el estadio Metropolitano de Techo con gol agónico de Jhonier Salas en el minuto 90. Los 'ajedrezados' sufrieron la tempranera expulsión de Johan Bocanegra al 32'. Ahora, los 'amix' son terceros con 28 puntos y los boyacenses son penúltimos con 12 unidades.
Deportes Tolima 1-2 Envigado
América 3-2 La Equidad
Publicidad
Independiente Santa Fe 1-3 Llaneros
Alianza FC 0-1 Junior
Atlético Bucaramanga 1-0 Unión Magdalena
Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pasto
Publicidad
Once Caldas 1-5 Independiente Medellín
Fortaleza 1-0 Boyacá Chicó
Publicidad
Martes 14 de octubre
Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
Miércoles 15 de octubre
Deportivo Pereira vs. Millonarios.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|15
|9
|3
|3
|24
|12
|+12
|30
|2
|Junior
|15
|8
|4
|3
|27
|17
|+10
|28
|3
|Fortaleza
|15
|7
|7
|1
|20
|13
|+7
|28
|4
|Medellín
|14
|8
|3
|3
|30
|20
|+10
|27
|5
|Atlético Nacional
|14
|6
|6
|2
|23
|9
|+14
|24
|6
|Tolima
|15
|7
|2
|6
|18
|14
|+4
|23
|7
|Llaneros
|15
|6
|4
|5
|14
|14
|0
|22
|8
|Santa Fe
|14
|5
|5
|4
|16
|14
|+2
|20
|9
|Deportivo Cali
|14
|5
|5
|4
|19
|19
|0
|20
|10
|Alianza
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|-1
|20
|11
|Once Caldas
|15
|5
|4
|6
|18
|21
|-3
|19
|12
|Águilas Doradas
|15
|4
|6
|5
|20
|22
|-2
|18
|13
|América
|15
|4
|5
|6
|14
|15
|-1
|17
|14
|Millonarios
|14
|5
|2
|7
|16
|20
|-4
|17
|15
|Envigado
|15
|3
|7
|5
|13
|15
|-2
|16
|16
|Deportivo Pereira
|14
|3
|6
|5
|12
|15
|-3
|15
|17
|Unión Magdalena
|15
|3
|4
|8
|17
|25
|-8
|13
|18
|Pasto
|15
|2
|6
|7
|13
|27
|-14
|12
|19
|Boyacá Chicó
|15
|2
|6
|7
|13
|23
|-10
|12
|20
|La Equidad
|15
|2
|5
|8
|22
|33
|-11
|11