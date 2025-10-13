Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Fortaleza 1-0 Boyacá Chicó

Las emociones de la Liga BetPlay II-2025 continuaron este lunes 13 de octubre con un partidazo entre Once Caldas e Independiente Medellín, por la fecha 15. El 'poderoso' sorprendió con una goleada 5-1 y sigue firme en la parte alta de la tabla. La jornada culminó con el triunfo 1-0 de Fortaleza CEIF sobre Boyacá Chicó.

Once Caldas comenzó con pie derecho con gol de Jefry Zapata a los 22 minutos, tras un gran robo de balón en el medio campo y buena asistencia de Déinner Quiñones. Sin embargo, a partir de ese momento el DIM reaccionó y se dio la paliza. Antes de irse al descanso, Brayan León se fue de doblete (30' y 45+1') y comenzó la remontada.

Para la segunda parte, Medellín aceleró y liquidó el marcador a su favor. Francisco Fydriszewski (56'), Léider Berrío (67') y Diego Moreno (88') también celebraron.

Con este resultado, Once Caldas quedó en la casilla 11° con 19 puntos mientras que Medellín se ubicó cuarto con 27 unidades.



Independiente Medellín, cada vez más cerca de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, tras golear a Once Caldas Colprensa

En el cierre del telón de este lunes, Fortaleza CEIF superó 1-0 a Boyacá Chicó en el estadio Metropolitano de Techo con gol agónico de Jhonier Salas en el minuto 90. Los 'ajedrezados' sufrieron la tempranera expulsión de Johan Bocanegra al 32'. Ahora, los 'amix' son terceros con 28 puntos y los boyacenses son penúltimos con 12 unidades.



Fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025

Deportes Tolima 1-2 Envigado

América 3-2 La Equidad

Independiente Santa Fe 1-3 Llaneros

Alianza FC 0-1 Junior

Atlético Bucaramanga 1-0 Unión Magdalena

Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-5 Independiente Medellín

Fortaleza 1-0 Boyacá Chicó

Martes 14 de octubre

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Miércoles 15 de octubre

Deportivo Pereira vs. Millonarios.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025