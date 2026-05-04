De Macnelly Torres para los niños; "todos jugamos en la calle, en la arena, luchen por sus sueños"

El fútbol callejero se tomó hace algunos días el Parque de Andalucía, ubicado al norte de Medellín, en donde se realizó la actividad 'Toma el Juego' con la presencia de 100 jóvenes futbolistas, en rama masculina y femenina, que deleitaron con su calidad, pisadas de balón, filigranas y goles, en una jornada que también tuvo su toque especial por la presencia de dos figuras de nuestro balompié como fueron los casos de Samuel Martínez, de Nacional y una de las estrellas nacientes en el título de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17; y de Macnelly Torres, ídolo de Nacional y de pasos por Junior y Colo Colo, de Chile, entre otros.

En medio de los partidos, el propio Torres y Martínez tomaron la palabra y aparte de compartir con los nuevos talentos, también dirigieron algunos mensajes de cara al futuro de los niños y niñas que tienen metas trazadas cercanas al balón y a su pasión por el deporte.

"El mensaje es que el fútbol es tan lindo que es disfrutar el deporte, con el pasar del tiempo puede llegar a ser ese deporte que te ayuda en lo social, familiar y económico, que luchen por sus sueños, todos estuvimos en la calle, en una cancha de piso o de arena y con trabajo se puede llegar. Y bueno, venir a las partes más vulnerables de la ciudad o donde de pronto no tienen visibilidad ante equipos profesionales, es algo importante. Traer estas herramientas es bueno para las personas, ojalá algún día puedan venir 'scoutings' a estos territorios también", dijo el popular 'Mac', en uno de los momentos relevantes del evento de la plataforma de la multinacional Nike.

Martínez, de su lado y de quien se ha hablado tanto en nuestro país, como a nivel internacional por el interés de clubes de contar con sus servicios, también participó y posó para fotografías y firmó autógrafos a sus admiradores. El joven de los 'verdolagas' también habló y explicó que "los talentos salen del barrio, que sigan luchando, esforzándose y trabajando para dar lo mejor de cada uno. Mi mamá decía que desde chiquito cogía la pelota, comenzaba a patear y desde ahí me empezó a gustar el fútbol y ahí fui creciendo. Hay que creer en lo que se hace".



Samuel Martínez, campeón con Selección Colombia Sub-17 - Foto: Conmebol

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Cabe indicar que los ganadores de la jornada en territorio antioqueño clasificaron a la gran final que se llevará a cabo el 21 de mayo y se medirán contra la Selección Bogotá Sub 17 y Deportivo Celtic, en la rama femenina, y Coach Fitwear y Coach CS, en la rama masculina, en la capital del país, en busca del cupo a la gran final internacional que se jugará en Ciudad de México, en junio.

