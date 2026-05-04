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Gol Caracol  / De Macnelly Torres para los niños; "todos jugamos en la calle, en la arena, luchen por sus sueños"

De Macnelly Torres para los niños; "todos jugamos en la calle, en la arena, luchen por sus sueños"

Macnelly Torres participó hace unos días en una actividad de fútbol callejero, compartió con niños y niñas en Medellín y dejó un mensaje para los que quieren ser futbolistas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Evento Nike Macnelly Torres
Macnelly Torres y Samuel Martínez, presentes en actividad de jóvenes talentos del fútbol. -
Cortesía

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