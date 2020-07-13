Gol Caracol Juan Cruz Real
Juan Cruz Real
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Gol Caracol
De salir campeón con América, a liderar ambicioso proyecto en selección, de cara al Mundial 2030
Reveladora noticia da de qué hablar en las últimas horas, luego de que se confirmara la llegada de un examericano a selección centroamericana. Todo, con el objetivo puesto en el Mundial.
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Juan Cruz Real renunció como DT en el Tolima: "Lo mejor es que el club pueda tener un nuevo aire"
Tras el resultado adverso contra el Deportivo Pereira, en Ibagué, Juan Cruz Real presentó su renuncia al cargo como entrenador del 'pijao'.
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Juan Cruz Real: "Queda un sin sabor; perdimos el partido con muy poco de Millonarios"
El entrenador del Deportes Tolima, Juan Cruz Real, se mostró inconforme con el rendimiento en ataque de sus dirigidos, en la derrota 1-0 frente a Millonarios.
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Juan Cruz Real: "Fuimos amplios dominadores, pero no tuvimos la fineza para concretar las jugadas"
Juan Cruz Real, entrenador del Tolima, se refirió en rueda de prensa sobre lo que fue la derrota 1-0 con América, enfatizando en la falta de efectividad y los dos goles anulados.
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Juan Cruz Real, nuevo técnico del Tolima: el argentino ya es el nuevo timonel ‘pijao’
Este viernes el Tolima presentó a Juan Cruz Real como su nuevo técnico, tras la salida de Hernán Torres, por malos resultados.
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Crece el rumor de la llegada de Juan Cruz Real como técnico del Tolima
Versiones de prensa indican que el técnico argentino será el sustituto de Hernán Torres en el Tolima, que no pasa por un buen presente en cuando a resultados deportivos.
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Gol Caracol
Juan Cruz Real volvería al ruedo, pero no en el fútbol colombiano: ¿de dónde lo buscan?
Olimpia comenzó a gestionar la llegada de su nuevo entrenador y entre los elegidos está Juan Cruz Real, quien dirigió en el último tiempo al Junior de Barranquilla. El 'decano' juega fase de grupos de Libertadores.
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Juan Cruz Real sobre Carlos Bacca en Junior, América de Cali y su futuro: 'ventiló' varios temas
El estratega Juan Cruz Real apareció y habló de su salida del 'tiburón', su relación con Carlos Bacca, la supuesta posibilidad de regresar al 'escaralata' y lo que viene para su futuro.
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Gol Caracol
Juan Cruz Real se reunió con Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Borja, en Buenos Aires
El director técnico argentino Juan Cruz Real se encuentra en su país natal donde visitó las instalaciones de River Plate y compartió con el estratega y el delantero colombiano que milita en el conjunto de la 'banda cruzada'.
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Juan Cruz Real: “Junior fue una gran experiencia, agradezco el cariño recibido en Barranquilla”
El técnico argentino, quien fue despedido del equipo ‘tiburón’, se pronunció tras su salida de las toldas del Junior.