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Gol Caracol  / Juan Cruz Real

Juan Cruz Real

  • Juan Cruz Real levantando título con América, en 2020.
    Juan Cruz Real levantando título con América, en 2020.
    Foto: Colprensa.
    Gol Caracol

    De salir campeón con América, a liderar ambicioso proyecto en selección, de cara al Mundial 2030

    Reveladora noticia da de qué hablar en las últimas horas, luego de que se confirmara la llegada de un examericano a selección centroamericana. Todo, con el objetivo puesto en el Mundial.

  • Juan-Cruz-R
    Juan Cruz Real, entrenador del Deportes Tolima.
    @cdtolima
    Fútbol Colombiano

    Juan Cruz Real renunció como DT en el Tolima: "Lo mejor es que el club pueda tener un nuevo aire"

    Tras el resultado adverso contra el Deportivo Pereira, en Ibagué, Juan Cruz Real presentó su renuncia al cargo como entrenador del 'pijao'.

  • Juan-Cruz-R
    Juan Cruz Real, entrenador del Deportes Tolima.
    @cdtolima
    Fútbol Colombiano

    Juan Cruz Real: "Queda un sin sabor; perdimos el partido con muy poco de Millonarios"

    El entrenador del Deportes Tolima, Juan Cruz Real, se mostró inconforme con el rendimiento en ataque de sus dirigidos, en la derrota 1-0 frente a Millonarios.

  • Juan Cruz Real, entrenador del Junior de Barranquilla
    Juan Cruz Real, entrenador del Junior de Barranquilla
    Cortesía de Dimayor
    Fútbol Colombiano

    Juan Cruz Real: "Fuimos amplios dominadores, pero no tuvimos la fineza para concretar las jugadas"

    Juan Cruz Real, entrenador del Tolima, se refirió en rueda de prensa sobre lo que fue la derrota 1-0 con América, enfatizando en la falta de efectividad y los dos goles anulados.

  • Juan-Cruz-Real.jpg
    Juan Cruz Real, DT de Junior.
    Dimayor.
    Fútbol Colombiano

    Juan Cruz Real, nuevo técnico del Tolima: el argentino ya es el nuevo timonel ‘pijao’

    Este viernes el Tolima presentó a Juan Cruz Real como su nuevo técnico, tras la salida de Hernán Torres, por malos resultados.

  • Juan Cruz Real, entrenador del Junior.
    Juan Cruz Real, entrenador del Junior.
    Getty Images
    Fútbol Colombiano

    Crece el rumor de la llegada de Juan Cruz Real como técnico del Tolima

    Versiones de prensa indican que el técnico argentino será el sustituto de Hernán Torres en el Tolima, que no pasa por un buen presente en cuando a resultados deportivos.

  • Juan Cruz Real, entrenador del Junior de Barranquilla
    Juan Cruz Real, entrenador del Junior de Barranquilla
    Cortesía de Dimayor
    Gol Caracol

    Juan Cruz Real volvería al ruedo, pero no en el fútbol colombiano: ¿de dónde lo buscan?

    Olimpia comenzó a gestionar la llegada de su nuevo entrenador y entre los elegidos está Juan Cruz Real, quien dirigió en el último tiempo al Junior de Barranquilla. El 'decano' juega fase de grupos de Libertadores.

  • Juan-Cruz-Real
    Juan Cruz Real, entrenador de Junior, enfrentando a Millonarios
    Dimayor
    Fútbol Colombiano

    Juan Cruz Real sobre Carlos Bacca en Junior, América de Cali y su futuro: 'ventiló' varios temas

    El estratega Juan Cruz Real apareció y habló de su salida del 'tiburón', su relación con Carlos Bacca, la supuesta posibilidad de regresar al 'escaralata' y lo que viene para su futuro.

  • Juan Cruz Real, entrenador del Junior de Barranquilla
    Juan Cruz Real, entrenador del Junior de Barranquilla
    Cortesía de Dimayor
    Gol Caracol

    Juan Cruz Real se reunió con Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Borja, en Buenos Aires

    El director técnico argentino Juan Cruz Real se encuentra en su país natal donde visitó las instalaciones de River Plate y compartió con el estratega y el delantero colombiano que milita en el conjunto de la 'banda cruzada'.

  • Juan Cruz Real, entrenador del Junior de Barranquilla, en la vuelta a los entrenamientos.
    Juan Cruz Real, entrenador del Junior de Barranquilla, en la vuelta a los entrenamientos.
    Tomada del Twitter @JuniorClubSA
    Fútbol Colombiano

    Juan Cruz Real: “Junior fue una gran experiencia, agradezco el cariño recibido en Barranquilla”

    El técnico argentino, quien fue despedido del equipo ‘tiburón’, se pronunció tras su salida de las toldas del Junior.

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El maratón de Londres 2026 dejó un hito histórico: Sabastian Sawe y Tigst Assefa batieron los récords del mundo en una jornada inédita que redefinió los límites del atletismo de fondo.

David González, DT del América de Cali.
David González, DT del América de Cali.
AFP
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A David González, DT del América, lo hicieron salir de casillas unos hinchas del Cali; acá el video

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Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.
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