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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue presentado Gustavo Puerta como nuevo jugador de Olympiakos; de rojo y blanco

Así fue presentado Gustavo Puerta como nuevo jugador de Olympiakos; de rojo y blanco

Con un emotivo video y un comunicado, Olympiacos de Grecia anunció el fichaje del colombiano Gustavo Puerta, quien llega procedente del Racing de Santander de España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Gustavo Puerta con la camiseta de Olympiacos.
Gustavo Puerta con la camiseta de Olympiacos.
Olympiacos.

La espera terminó para el volante colombiano Gustavo Puerta, quien finalmente fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. El mediocampista llega a procedente de Racing de Santander, luego de que el conjunto rojo y blanco pagará la cláusula de rescisión de 15 millones de euros y un bono de casi 5 millones de euros para el futbolista.

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Olimpiacos fue el equipo que más insistió para hacerse con sus servicios. De hecho, Puerta ha sido presentado con bombos y platillos. La primera publicación tuvo que ver con un emotivo video narrado con con la propia voz del canterano del Bogotá FC.

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"Cada ciudad tiene su propio pulso, lo puedes sentir, te hace soñar para no rendirte nunca y al final ganar. Ahora es el momento, mi corazón late con el mismo pulso", fueron las palabras del jugador de 23 años junto a imágenes de la ciudad El Pireo.

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Más tarde, el equipo compartió un comunicado en su página oficial, en el cual hizo un recuento corto de la carrera del jugador que supo ser uno de los más destacados con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de este año.

"El Olympiacos FC anuncia el fichaje de Gustavo Puerta. El mediocampista internacional colombiano nació el 23 de julio de 2003 y fue adquirido por el Racing de Santander, con quien disputó tres partidos de La Liga esta temporada como titular. Ha jugado un total de 36 partidos con el equipo cántabro, anotando tres goles y brindando una asistencia. Nuestra nueva incorporación se formó en su ciudad natal, Bogotá, y en 2023 se trasladó a Alemania para jugar en el Leverkusen (10 partidos). En la temporada 2024-2025, jugó en el Hull City (31 partidos, 1 gol). Puerta ha sido internacional en 11 ocasiones con la selección colombiana y fue titular en todos sus partidos hasta los octavos de final del Mundial de 2026. ¡Gustavo, bienvenido a la familia de La Leyenda!", se lee en la misiva.

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Ahora solo queda esperar cuándo será el debut de Puerta, quien deberá tener sus primeras sesiones de entrenamiento para poder ser tenido en cuenta por el DT. Olympiacos juega este miércoles por la Copa de Grecia contra AEL Novibet, a las 12:00 p.m. (hora Colombia). El próximo encuentro será el domingo 5 de septiembre frente al Volos por la Liga.

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