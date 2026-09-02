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Gol Caracol  / Jugador de Real Madrid fue condenado por conducir en estado de embriaguez; hay multas y sanciones

Jugador de Real Madrid fue condenado por conducir en estado de embriaguez; hay multas y sanciones

En España es noticia futbolista del cuadro 'merengue', quien, además de ser multado por conducir en estado de embriaguez; también afronta otros juicios legales.

Por: AFP
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Raúl Asencio fue multado por conducir en estado de embriaguez.
Raúl Asencio fue multado por conducir en estado de embriaguez.
Foto: AFP.

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por conducir ebrio en Gran Canaria en agosto, confirmó este miércoles a la AFP una fuente judicial.

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El defensa central, de 23 años, superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

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Asencio fue condenado en un juicio celebrado en San Bartolomé de Tirajana, una localidad turística del sur de Gran Canaria (Islas Canarias), tras el incidente ocurrido el 16 de agosto.

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El defensa, natural de Gran Canaria, no se encontraba con la plantilla del Real Madrid de José Mourinho en ese momento porque seguía recuperándose de una lesión en los isquiotibiales que sufrió a finales de julio.

Esta semana, Asencio afronta otro proceso judicial en Gran Canaria, relacionado con la presunta difusión no consentida de un vídeo sexual grabado en 2023.

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Según la prensa española, Asencio confía en ser absuelto en ese caso si dos mujeres que aparecen en la grabación le perdonan formalmente.

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Otros tres exjugadores del filial del Real Madrid también están siendo juzgados por supuestamente grabar y distribuir el vídeo.

El juicio está previsto los días 3, 4 y 7 de septiembre.

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