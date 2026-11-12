Decisión final de Lionel Scaloni en la Selección Argentina; ni la ida de Lionel Messi lo asustó

Lionel Scaloni puso fin a la incertidumbre y renovó este jueves su contrato como seleccionador de Argentina, una labor que continuará ejerciendo sin la ayuda en la cancha del astro Lionel Messi.

Campeón del mundo en Catar 2022 y finalista en Norteamérica 2026, Scaloni extendió su vínculo hasta después del Mundial de 2030, informó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, en una rueda de prensa junto al entrenador.

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La renovación de un contrato que finalizaba en diciembre es una bombona de oxígeno para la 'albiceleste', todavía golpeada por el retiro internacional en octubre de Lionel Messi, su gran faro en los últimos veinte años.

Selección Argentina. Getty Images.

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"Estoy con las ganas del primer día, empieza ahora un nuevo proyecto. Con los otros chicos del cuerpo técnico decidimos que lo mejor era intentar continuar", destacó el DT.



Scaloni, de 48 años, había puesto en duda su continuidad tras perder la final del Mundial 2026 contra España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Lleva ya ocho años como seleccionador, puesto que asumió en septiembre de 2018, después de un traumático Mundial 2018 para su país.

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El técnico fue el asistente de campo de Jorge Sampaoli en Rusia, donde los argentinos fueron eliminados en octavos de final.

Desafió todos los pronósticos agoreros cuando asumió uno de los banquillos más prestigiosos del planeta sin ninguna experiencia como técnico.

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Comandó una exitosa reconstrucción alrededor de Messi que incluyó cuatro títulos: la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial y la Finalissima en 2022.

Pero ahora deberá seguir su vida sin el astro, de 39 años, y apostando por el recambio generacional de la que muchos consideran la mejor 'albiceleste' de la historia.

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- Respetado y querido -

Con su trato sencillo y conciliador, lejos de las polémicas, Scaloni ha sabido ganarse la admiración y el cariño de unos argentinos muchas veces divididos por las ideas de César Luis Menotti y Carlos Bilardo, entrenadores en los títulos mundiales en 1978 y 1986.

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Sus compatriotas bautizaron su proyecto como La Scaloneta, un apodo en un principio irónico y que luego se tornó admirativo.

En estas ocho temporadas, el conductor santafesino ha dirigido a su país en 105 partidos, con un balance de 81 triunfos, 14 empates y apenas 10 derrotas.

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Además, protagonizó el mayor invicto en la historia de la selección con 36 cotejos sin tropiezos entre 2019 y 2022.

Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina. Foto: AFP

El 'Gringo de Pujato', como se le conoce a Scaloni por su ciudad de nacimiento en Santa Fe, deberá liderar un ciclo singular al frente de Argentina.

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Su primera misión es recomponer a un equipo que fue protagonista en las últimas dos décadas al influjo del ídolo Lionel Messi, que se despidió del combinado nacional en un amistoso jugado ante Benín el 6 de octubre.

Hombre de lágrima fácil, trato afable y carrera como jugador en la Albiceleste y clubes como West Ham o Lazio, el DT ha reconocido la dificultad de replicar lo hecho bajo la luz del Diez.

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"Lo que tiene que permanecer es este espíritu de grupo, esta sensación de unión entre los jugadores y con el pueblo", afirmó tras perder la final con España.

- Misión: renovar -

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Desde entonces, la AFA y una amplia mayoría de sus jugadores abogaron por la continuidad del DT que regresó a Argentina a la élite del balompié.

"Es la persona principal en el armado de esta selección", afirmó el defensor y nuevo capitán, Cristian 'Cuti' Romero.

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Romero aparece junto al mediocampista Enzo Fernández y el atacante Julián Álvarez como parte de la columna sobre la cual se debe edificar la nueva Albiceleste tras los retiros de Messi y el zaguero Nicolás Otamendi.

No son seguras las continuidades a largo plazo de figuras como el portero Emiliano "Dibu" Martínez, el lateral Nicolás Tagliafico y los mediocampistas Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso.

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Tras la derrota en el Mundial, Scaloni reconoció que era necesario renovar la nómina, una tarea que ya emprendió al llamar a jóvenes promesas como Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Leonel Flores.

Jugadores de Argentina y un festejo de gol contra Burkina Faso en duelo de preparación. Foto: AFP

Los subcampeones mundiales tienen además el reto de prepararse para la Copa América 2028 y el Mundial 2030, para el que ya están clasificados en calidad de anfitriones.

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Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán un partido de la fase de grupos de la edición centenaria de la máxima cita del fútbol, cuyo grueso se disputará en España, Marruecos y Portugal.