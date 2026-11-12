La sede de Selección Colombia para las Eliminatorias al Mundial 2030; Néstor Lorenzo lo precisó

La Selección Colombia afina detalles para el partido de este viernes frente a su similar de Chile, en la fecha FIFA de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, y en estos días de concentración en la capital del Valle del Cauca se han sentido un ambiente festivo y con evidente apoyo para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Precisamente hace pocos minutos, el entrenador del seleccionado colombiano atendió a los medios de comunicación y salieron algunos interrogantes de cara a la sede, pensando en las eliminatorias al Mundial 2030.

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Ante esto, Lorenzo fue de frente y comentó que "esto no se ha planteado (sedes alternas para los partidos de local); Barranquilla terminó como la sede de la Selección Colombia, es una plaza que tiene una prioridad por diferentes factores. Ya en el futuro, no sé".

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Cabe destacar que el escenario deportivo de la capital del Atlántico acaba de ser remodelado, con una inversión económica importante de la Alcaldía de la ciudad, para albergar la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, del 21 de noviembre próximo, y pensando en continuar su condición histórico de casa de la Selección Colombia.



Néstor Lorenzo y su mensaje a la gente de Cali

"Es una satisfacción para nosotros que Cali nos haya recibido, para compartir el dolor de lo que pasó y generarle con la Selección Colombia una alegría a una ciudad tan importante", explicó Lorenzo con respecto a la presencia de su equipo en tierras vallecaucanas y la misión social de ese compromiso contra los australes.

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El argentino prosiguió y dejó un mensaje para los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó a varias zonas de nuestro país. "Al pueblo caleño le digo que la Selección viene a dar alegría, que la gente se una, ya que la reconstrucción lleva mucho tiempo, que las personas no dejen de ayudar, que no pasó todavía todo, que es un tema candente, que la actitud es importante. De nuestra parte, es ser solidarios con la gente que sufrió y que la Selección le pueda dar una alegría a todos con un bueno juego mañana".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en un entrenamiento AFP