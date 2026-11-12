Los goleadores que no descarta Néstor Lorenzo en Selección Colombia; el DT mandó mensaje claro

La Selección Colombia tiene varias caras nuevas para los dos partidos preparatorios contra Chile, en el mes de noviembre, algo que ha gestionado el técnico Néstor Lorenzo para tener variantes e ir acercando nuevos jugadores a la 'tricolor'. Pero en medio de esa renovación, para muchos ha sido motivo de sorpresa la ausencia de algunos futbolistas que hicieron parte del Mundial 2026, y que pasan por un buen momento en sus clubes, especialmente entre los delanteros.

Por eso, al timonel argentino no dudaron en consultarle este jueves, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al cuadro austral, sobre si había alguna inquietud con los goleadores, más allá que esté Luis Javier Suárez, con buen presente en el Sporting de Lisboa, pero quien no ha podido brillar con la camiseta de nuestro país.

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Para comenzar, Néstor Lorenzo enfatizó en que "hoy está Luis Javier Suárez, que estuvo en el Mundial", para luego dejar claro que "estamos llamando muchachos que están en la órbita, que están haciendo las cosas bien en sus clubes y aprovechan su oportunidad por el momento que están pasando".

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, recibe indicaciones de Néstor Lorenzo AFP

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Aunque luego llegó el momento en el que decidió dar nombres de otros delanteros que han estado en Selección Colombia, pero que en las recientes convocatorias, o en la actual, no aparecieron. "Ninguno está afuera, ni de los que estuvieron en el Mundial 2026, y tampoco de los que no estuvieron, en anteriores oportunidades han estado bloqueados Jhon Córdoba, Jhon Durán, el mismo Kevin Viveros", aclaró el argentino en rueda de prensa.



Lo que si es cierto es que Néstor Lorenzo está usando estos partidos preparatorios post Copa del Mundo para ver futbolistas jóvenes, de proyección, variantes en algunas posiciones, para llegar con más rodaje y trabajo a las Eliminatorias Sudamericanas 2030. "Proceso es siempre, desde el primero hasta el último día, hay que identificar qué parte del proceso estamos, de pronto hoy es un momento como para probar, para ver, para hacer pruebas, estimular a los jóvenes y formar a futuro un espectro más grande de selección, cuando juguemos por los puntos".

Ya en cuanto a Chile, rival del próximo viernes 13 y martes 17 de noviembre, analizó que "es un rival que también nos pondrá a prueba en ese sentido, porque ha usado la última fecha distintos sistemas, nos viene bien practicar estos partidos contra rivales que tengan esa versatilidad, con línea de 4, de 3, creemos que va a jugar 3-4-3, como terminó jugando, eso nos obliga también a adaptar nuestro sistema cuando no tengamos la pelota".