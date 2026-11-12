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La sombra de James Rodríguez no se va de la Selección Colombia; ¿quiénes son los talentosos de hoy?

En la previa del partido en Cali frente a Chile, al técnico Néstor Lorenzo le consultaron sobre el estilo de juego que tendrá la Selección Colombia. La respuesta fue clara del DT y recordó a James.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de nov, 2026
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James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia.
James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

La Selección Colombia ya comenzó una era sin una de sus máximas figuras, James Rodríguez, quien se retiró de la 'tricolor' tras la participación en el Mundial 2026. Sin embargo, la huella del '10' cucuteño sigue más vigente que nunca, y eso es algo que resaltó y trajo a colación el técnico Néstor Lorenzo, este jueves, en la previa del partido preparatorio frente al combinado de Chile, en la ciudad de Cali.

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Al estratega argentino le consultaron sobre el estilo de juego que tendrá el equipo de ahora en adelante, ya que destacan muchos jugadores de velocidad y habilidad en el ataque, pero el DT no dudó en dejar claro que la idiosincrasia de nuestro país no se perderá.

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De entrada, Néstor Lorenzo mencionó que "mas allá de la edad en si biológica hay jugadores que necesitan un equipo que juegue bien, un jugador que tenga pausa, panorama corto, largo, nos gusta jugar con equipos que conducen", y ahí fue cuando decidió referirse al cucuteño, y de paso nombrar los futbolistas de buen pie en este nuevo proceso. "Tenemos casos como el de James Rodríguez, el de Jhon Arias, el de Gustavo Puerta, que tiene esa características, también Matías Orozco que tiene 18 años, y que queremos potenciar".

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia.
James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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Sobre el mismo tema, el técnico de la Selección Colombia fue claro y enfatizó en que "me da satisfacción por los jóvenes que están, pero en el juego no solo pasa por correr, sino por pensar, por ver, interpretar la jugada y entender. La mixtura es importante". Así, el buen juego y la posesión de la pelota, es algo que no se perderá de vista en el combinado patrio.

De hecho, Néstor Lorenzo viene puntualizando en que en este recambio generacional, por el momento no está solo pensando en conseguir buenos resultados, sino que como él mismo detalló "más que un equipo, un grupo, pasa mucho tiempo entre fecha y fecha, la actualidad de los jóvenes es muy distinta, lo que estamos hoy es tratando de armar un grupo fuerte, el equipo aparecerá cuando tenga 10 días de entrenamiento, lo más importante es bajar una línea de jugador de selección, de lo que le decimos nosotros, jugadores de selección las 24 horas, un grupo fuerte para ir por todo".

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En otro tema, y refiriéndose a otro futbolista, al técnico de la Selección Colombia le consultaron por la convocatoria de Devis Vásquez, del registro de la Roma, de Italia. "Es un jugador que descubrimos en Guaraní, cuando lo llamamos para una fecha FIFA estaba viajando a Milán, he hablado con Óscar Córdoba, que lo conoce, y la verdad es que me ha hablado muy bien de él, lo hemos ido a ver, el tema es que ha jugado poco en estos tres años, ha jugado como 30 y pico de partidos, le exigimos jugar más, pero ahora que tuvo la oportunidad de jugar en Roma, en el primer nivel, queremos tenerlo cerca, si va a jugar, no sé, pero nos sirve tenerlo cerca, y programar un futuro a ver si los dos proceso se juntan", explicó sobre el guardameta.

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