"De los laterales izquierdos de Selección Colombia, están vigentes Johan Mojica, Machado y Angulo"

El puesto de lateral izquierdo en la Selección Colombia ha generado cierta incertidumbre en una etapa de transición y renovación, pero Néstor Lorenzo, DT de la 'tricolor', la tiene muy clara en este aspecto. Aunque Johan Mojica, quien actualmente milita en el Getafe de España, se mantiene como el gran referente de esa banda y sigue vigente en el radar del cuerpo técnico junto a sus habituales competidores como Deiver Machado y Álvaro Angulo, el timonel argentino confirmó que ha llegado el momento de abrirle la puerta a una nueva generación de futbolistas para asegurar el futuro de esa posición en la 'tricolor'.

Lorenzo dejó claro en su intervención con la prensa, este jueves, previo al duelo de preparación contra Chile que los hombres de experiencia que pelearon por el puesto en el último Mundial en Norteamérica, mantienen intacto su nivel competitivo, encabezados por Mojica, aunque la planificación deportiva exige mirar hacia el mediano y largo plazo.

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"Después lo del lateral izquierdo: Mojica está vigente, Machado está vigente, Angulo está vigente, que son los tres que estaban disputando los lugares en el Mundial", señaló el técnico de Colombia.

Johan Mojica, lateral izquierdo de la Selección Colombia, jugará en Getafe, tras salir del Mallorca AFP

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No obstante, el estratega enfatizó que la exigencia del nuevo ciclo, y la necesidad de ampliar el universo de variantes, obligan a dar pasos firmes en el recambio generacional. Por ello, reveló los nombres de los jugadores jóvenes en los que el cuerpo técnico tiene puestas sus fichas para proyectar el relevo en el lateral izquierdo.



"Pero por una cuestión generacional estamos preparando a otros, lo vemos bien como proyecto a Arizala (Juan David), a Samuel Velásquez, a Juan David Cabal. Hay otros jugadores que pasaron por las selecciones juveniles; era el momento de dársela (la oportunidad)", concluyó.

Camilo Durán y un nuevo llamado a la Selección Colombia

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En medio de su intervención con la prensa en la ciudad de Cali, al timonel de la Selección Colombia le consultaron por el delantero samario que vive un gran presente en el Celtic de Escocia.

"Lo de Camilo Durán es un jugador que lo vimos en Qarabag, se dio la posibilidad de convocarlo en el último ciclo. Me acuerdo que en el primero, que lo quisimos llamar, no tenía visa y bueno, ahora se encuentra con nosotros", dijo Lorenzo.