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Gol Caracol  / La prensa se rinde ante Harry Kane, compañero de Luis Díaz: "decide finales en el Bayern Múnich"

La prensa se rinde ante Harry Kane, compañero de Luis Díaz: "decide finales en el Bayern Múnich"

Bayern Múnich se coronó campeón de la Copa de Alemania, tras vencer 3-0 a Stuttgart con un triplete del delantero inglés Harry Kane. La prensa se regó en elogios.

Por: EFE
Actualizado: 24 de may, 2026
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Harry Kane y Luis Díaz - Bayern Múnich.

La prensa alemana se rendía este domingo ante el talento futbolístico del delantero internacional inglés, Harry Kane, quien marcó tres goles el sábado en el Estadio Olímpico de Berlín en la victoria por 3-0 del Bayern de Múnich frente al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.

"Harry Kane fue el hombre clave del Bayern de Múnich en la final de la Copa de Alemania contra el Stuttgart", señaló en titulares la edición digital del semanario Kicker, un referente en la información futbolística de Alemania.

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"Con su triplete en la segunda parte, consiguió el primer triunfo en Berlín en seis años", indicó el semanario en alusión a una sequía copera del equipo bávaro que duraba ya más de un lustro.

Los elogios al futbolista inglés de 32 años abundaban este domingo en las páginas deportivas, también, en las de la prensa generalista.

Harry Kane, gran figura del Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania.

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"Tres goles en la final de la Copa: con sus tantos, Harry Kane ahora también decide las finales", destacó el diario generalista editado en Múnich Süddeutsche Zeitung.

"Realmente impresionante: un sobresaliente Kane lanza al Bayern de Múnich hacia la victoria copera", tituló por su parte en su crónica de vídeo el diario generalista Die Welt.

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Por su parte, el diario Bild, el más leído de Alemania, hizo un juego de palabras con el nombre y apellidos del futbolista, al que calificó de mago al llamarlo "Harry Potter".

"¡Sus capacidades son mágicas!", exclamó Bild en su texto sobre el que fue el héroe de la noche más copera del fútbol alemán.

En su carrera, Kane ha comenzado a ganar títulos colectivos con su llegada al Bayern de Múnich, en el que recaló en la campaña 2023-2024 procedentes del Tottenham.

Con el club bávaro ya ha logrado dos títulos de la Bundesliga, además una Copa de Alemania.

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