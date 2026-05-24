Copa Libertadores 2026; hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de la fecha 6

La sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores será un auténtico torbellino que, sin dudas, provocará intensas emociones del martes 26 al jueves 28 de mayo cuando se definirán los 16 equipos clasificados a octavos de final y los 8 que jugarán una repesca por la Copa Sudamericana.

En este torbellino aún hay 8 cupos disponibles a la siguiente ronda, que se pelearán 17 clubes, ya que al cabo de 5 jornadas cumplidas apenas 8 aseguraron su presencia en octavos y 7 quedaron eliminados.

Los brasileños Mirassol, Flamengo -vigente campeón- y Corinthians, los argentinos Rosario Central e Independiente Rivadavia, el ecuatoriano Independiente del Valle, el chileno Coquimbo Unido y el paraguayo Cerro Porteño son los que ya sellaron el boleto a la siguiente ronda.

La lista de eliminados la componen el boliviano Always Ready, el peruano Cusco, el paraguayo Libertad, los uruguayos Peñarol y Nacional, el ecuatoriano Barcelona y la Universidad Central de Venezuela (UCV).



Será la semana oportuna para que los equipos con opciones pongan toda la carne en el asador y tanto en las gradas como en las redacciones de los medios y en las redes sociales aparezcan las calculadoras para hacer cuentas.

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En el grupo A, el Estudiantes de La Plata argentino y el Independiente Medellín colombiano se medirán en suelo argentino por el segundo escaño.

En el B, el Deportes Tolima colombiano puede quitarle el primer puesto al Coquimbo Unido, mientras el Universitario peruano solo tiene opción de ser segundo y el Nacional uruguayo aún aspira a un cupo en la repesca de la Sudamericana.

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En el C, el Bolívar boliviano, el Deportivo La Guaira venezolano y el Fluminense brasileño lucharán por quedarse con el segundo puesto.

En el D, Boca Juniors camina en una cornisa porque puede clasificarse pero también quedar eliminado si cae en casa ante la Universidad Católica chilena y el brasileño Cruzeiro le gana al Barcelona de Guayaquil.

En el E, el Independiente Santa Fe colombiano y el Platense argentino buscarán la segunda plaza a domicilio ante el Peñarol uruguayo y el Corinthians brasileño, respectivamente.

En el F, el gigante Palmeiras puede ser primero, pero también podría quedar afuera si cae en casa ante el Junior, mientras el peruano Sporting Cristal no solo debe ganarle al clasificado Cerro Porteño, sino esperar el milagro del conjunto de Barranquilla.

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En el G, la segunda plaza queda en disputa del ecuatoriano Liga de Quito y el argentino Lanús.

Y en el H, el Independiente de Valle ecuatoriano y el Rosario Central argentino definirán el primer lugar.

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Con tantas opciones en juego, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió que los dos partidos de cada grupo se jueguen el mismo día y a la misma hora.

Criterios de desempate

Para la fase de grupos de la Libertadores se estableció que el primer criterio de desempate será el resultado de los enfrentamientos directos entre los equipos igualados.

Los siguientes criterios de desempate, en este orden, son:

- Mejor diferencia de goles en los partidos jugados entre sí.

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- Mayor cantidad de goles a favor en los partidos entre sí.

- Mejor diferencia de goles en el grupo.

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- Mayor número de goles a favor en el grupo.

- Ranking de la Conmebol.

El sorteo de octavos

La Conmebol estableció que el sorteo de octavos se realizará el viernes 29 de mayo en Luque (Paraguay).

Los 8 equipos que hayan terminado primeros serán ubicados en el Bolillero 1, mientras que los 8 segundos estarán en el Bolillero 2.

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En octavos se jugará a partidos de ida y vuelta, terminando en casa los equipos del Bolillero 1.

Los juegos de ida se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que los de vuelta serán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

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De ser necesarios los desempates, desde esta fase y hasta semifinales serán mediante tandas de penaltis.

Fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Martes 26 de mayo

Lanús (ARG) vs. Mirassol (BRA) Grupo G (5.00 p.m.)

Liga de Quito (ECU) vs. Always Ready (BOL) Grupo G (5:00 p.m.)

Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Independiente Medellín (COL) Grupo A (7:30 p.m.)

Flamengo (BRA) vs. Cusco (PER) Grupo A (7:30 p.m.)

Nacional (URU) vs. Coquimbo Unido (CHI) Grupo B (7:30 p.m.)

Universitario (PER) vs. Deportes Tolima (COL) Grupo B (7:30 p.m.)

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Miércoles 27 de mayo

Independiente del Valle (ECU) vs. Rosario Central (ARG) Grupo H (5:00 p.m.)

Libertad (PAR) vs. Universidad Central (VEN) Grupo H (5:00 p.m.)

Peñarol (URU) vs. Santa Fe (COL) Grupo E (7:30 p.m.)

Corinthians (BRA) vs. Platense (ARG) Grupo E (7:30 p.m.)

Fluminense (BRA) vs. Deportivo La Guaira (VEN) Grupo C (7:30 p.m.)

Bolívar (BOL) vs. Independiente Rivadavia (ARG) Grupo C (7:30 p.m.)

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Jueves 28 de mayo

Cerro Porteño (PAR) vs. Sporting Cristal (PER) Grupo F (5:00 p.m.)

Palmeiras (BRA) vs. Atlético Junior (COL) Grupo F (5:00 p.m.)

Boca Juniors (ARG) vs. Universidad Católica (CHI) Grupo D (7:30 p.m.)

Cruzeiro (BRA) vs. Barcelona (ECU) Grupo D (7:30 p.m.)