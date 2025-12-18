Definidos los rivales de Tolima y Medellín: se sorteó la fase previa de Copa Libertadores

Recién el pasado 29 de noviembre, se bajó el telón de la Copa Libertadores 2025 y ya se palpita la edición del 2026. En aquel día, Flamengo se impuso por 0-1 sobre Palmeiras, con un gol de cabeza de Danilo, en el estadio Monumental de Lima. Razón por la que 'Fla' tiene el objetivo de defender su corona, pero no será fácil por la calidad de equipos que juegan el certamen.

Justamente, este jueves 18 de diciembre, en la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque, en Paraguay, se llevó a cabo el sorteo tanto de la fase 1 como de la fase 2 del torneo de clubes más importante del continente sudamericano. Y es que el sorteo de la fase de grupos está programado para el 18 de marzo y la primera fecha será en la semana del 7 de abril.

Así las cosas, Deportes Tolima e Independiente Medellín, que son dos de los cuatro conjuntos que representarán a Colombia en la Copa Libertadores 2026, conocieron sus rivales. Cabe aclarar que los otros son Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, campeones de la Liga del fútbol colombiano en 2025, que están instalados directamente en fase de grupos.

En el caso del 'pijao', se verá las caras contra el ganador de la llave entre el Representante de Bolivia y Deportivo Táchira, quienes chocarán en la fase 1. Por otro lado, el 'poderoso' jugará con Liverpool, de Uruguay. Los dirigidos por Lucas González empezarán en condición de visitante y cerrarán de local, mismo caso para los comandados por Alejandro Restrepo.



Lucas González, técnico del Tolima - Foto: Tolima Oficial

Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

E1: Rep. Bolivia vs. Deportivo Táchira (VEN)

E2: Juventud (URU) vs. U. Católica (ECU)

E3: 2 de Mayo (PAR) vs. Alianza Lima (PER)

Independiente Medellín aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 Facebook Oficial de Medellín

Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

E2 vs. Guaraní (PAR)

E1 vs. Deportes Tolima (COL)

E3 vs. Sporting Cristal (PER)

Rep. Ecuador vs. Argentinos Júniors (ARG)

Rep. Bolivia vs. Botafogo (BRA)

Carabobo (VEN) vs. Huachipato (CHI)

O'Higgins (CHI) vs. Bahía (BRA)

Liverpool (URU) vs. Independiente Medellín (COL)