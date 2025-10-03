Así avanza la elección del nuevo técnico de Atlético Nacional; se perfila un extranjero

Atlético Nacional continúa en la búsqueda de un entrenador tras la salida de Javier Gandolfi. Los más recientes compromisos de los 'verdolagas' los ha dirigido Diego Arias, logrando valiosos triunfos; sin embargo, desde las directivas del club se están moviendo rápidamente para incorporar lo más pronto posible al nuevo DT; las últimas novedades reportaran que será extranjero.

Esa fue la información que suministró el periódico 'El Colombiano' en su portal web, indicando que el 'rey de copas' tiene "dos opciones para el puesto", pero hay uno que partiría con ventaja y tiene en su palmarés haber levantado la Copa Sudamericana en 2019. El nombre en cuestión es Miguel Ángel Ramírez, entrenador español de 40 años.

Según este diario, "este viernes en la mañana hubo avances en el tema", precisando que fuentes cercanas al club le informaron que "estamos entre un colombiano y un extranjero, ojalá lo podamos nombrar pronto. Ya se está negociando con los tres finalistas y vamos para adelante".

Además complementaron que indagaron con gente cercana a Miguel Ángel Ramírez y éstos les habrían confirmado "que Nacional lo había contactado con una propuesta en firme". Y en cuanto al nombre del técnico colombiano que también estaría en la bandeja de candidatos, los nombres que salieron a relucir fueron los de Santiago Escobar y Luis Fernando Suárez.

Miguel Ángel Ramírez, DT español que suena para Atlético Nacional. AFP

¿Quién es Miguel Ángel Ramírez, el DT que suena para Atlético Nacional?

Tiene 40 años y nació en Las Palmas, Gran Canaria, en España. Su debut como entrenador se dio en el 2019 con Independiente del Valle, club con el que de paso levantó la Copa Sudamericana ese mismo año. También dirigió a Internacional de Porto Alegre, Sporting Gijón y Real Zaragoza en su país, al Charlotte FC en la Major League Soccer de Estados Unidos, y Al-Wakrah Sport Club de Catar.

Además, Miguel Ángel Ramírez es licenciado en Educación Física y tiene un diplomado en Magisterio. El estratega se caracteriza por un fútbol ofensivo, la posesión del balón y le gusta analizar mucho la táctica.

¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2025 y cuando es su próximo partido?

Los 'verdolagas' suman 23 puntos luego de once jornadas disputadas en el actual campeonato, ubicándose parcialmente en la quinta casilla de la tabla general que es liderada por el Junior de Barranquilla.

Y en cuanto a su siguiente reto visitarán a Boyacá Chicó este domingo 5 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja; el balón rodará a las 7:30 de la noche.